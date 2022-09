EL3 - Leclerc devance Russell et Verstappen

Charger le lecteur audio

Ce vendredi, Ferrari et Mercedes s'étaient montrés sous un jour positif avec des chronos en 1'12"345 pour Charles Leclerc et 1'12"417 à l'actif de Lewis Hamilton, lors des premiers essais du Grand Prix des Pays-Bas. Cependant, Max Verstappen a signé le meilleur temps du week-end dès son premier tour de piste ce samedi : 1'12"309, évidemment en pneus tendres. Le Néerlandais a ensuite enfoncé le clou en 1'12"196.

Or, dans la première moitié de la séance, personne ne s'est approché à moins d'une demi-seconde du Champion du monde en titre. Charles Leclerc en était le plus proche en 1'12"720, suivi de près par Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell et Lance Stroll ; tout ce beau monde se tenait en trois dixièmes. Sergio Pérez, en délicatesse avec la RB18, accusait 1,3 seconde de déficit sur son chef de file. Le rythme des Alpine et des McLaren notamment, pour l'instant en action avec les mediums, restait à voir.

Alexander Albon s'est ensuite intercalé au troisième rang entre Leclerc et Hamilton grâce à un tour en 1'12"775, près d'une seconde plus rapide que son coéquipier Nicholas Latifi, alors que Sainz est devenu le premier pilote à passer sous la barre des 1'12, auteur d'un 1'11"971. Cette référence n'a pas résisté à son coéquipier Leclerc, qui a tourné en 1'11"632, Russell se hissant à 66 millièmes du Monégasque. De quoi allaient être capables les Red Bull ? Verstappen a pris la troisième place à deux dixièmes, Pérez la sixième à une demi-seconde.

Ferrari, Mercedes et Red Bull se tiennent donc en un souffle alors qu'approchent les qualifications. Avec Fernando Alonso à sept dixièmes de Leclerc, Alpine est en tête du milieu de tableau, mais Aston Martin, Haas et McLaren ne sont pas loin grâce à Sebastian Vettel, Mick Schumacher et Lando Norris. En fond de classement, Alfa Romeo est en difficulté, les deux bolides rouge et blanc ne devançant que Latifi.

La séance s'est achevée par une périlleuse excursion dans l'herbe de Pierre Gasly au virage 9. Le pilote AlphaTauri s'en est tiré sans heurter le mur, de justesse.

Grand Prix des Pays-Bas - Essais Libres 3