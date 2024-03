L'étonnant "problème" dont Red Bull est déjà débarrassé en 2024

Red Bull a quitté Melbourne avec seulement dix points dans sa besace, son plus faible total lors d'un week-end de course depuis le Grand Prix de Bahreïn 2022 ! À l'époque, l'écurie de Milton Keynes avait entamé la nouvelle ère réglementaire par un double abandon loin de préfigurer la suite dominatrice que l'on connaît.

Malgré une fiabilité remarquable depuis bientôt deux ans, l'aléa technique a rattrapé la structure championne du monde lors du Grand Prix d'Australie, empêchant très vite Max Verstappen de défendre ses chances. Pourtant parti en pole position, le Néerlandais a rapidement été contraint à l'abandon par un frein arrière droit bloqué qui a ensuite pris feu.

"Nous savons ce qui s'est passé mais nous ne savons pas pourquoi c'est arrivé", explique le consultant de Red Bull, Helmut Marko, interrogé par Motorsport.com. "Le frein s'est bloqué dès le premier tour. Dans un virage déjà, Max a failli perdre la voiture, puis ça s'est complètement bloqué ensuite."

Parallèlement, Sergio Pérez n'a pu faire mieux que cinquième, ayant été pénalisé sur la grille avant de perdre en performance à cause d'un tear-off venu se coincer sous son plancher. Le Mexicain estimait par ailleurs qu'empêcher Ferrari de gagner aurait été quasiment mission impossible pour Red Bull, un point de vue que ne partage pas totalement Helmut Marko. Néanmoins l'Autrichien, à l'image d'un Max Verstappen très philosophe, estime que le revers de Melbourne débarrasse l'écurie d'une pression inutile : celle de réaliser la saison parfaite.

"Je pense que Max aurait pu gagner la course", avance-t-il. "Mais soyons positifs : la question que vous nous posiez, à savoir si nous pouvons gagner toutes les courses, n'est plus d'actualité. Nous n'avons donc plus ce problème."

Dans l'état actuel des choses, l'abandon de Max Verstappen et le mauvais week-end de Red Bull, couplés au doublé de Ferrari, ont resserré la tête des deux championnats. Helmut Marko attend désormais un rebond dès le Grand Prix du Japon à Suzuka, dans une dizaine de jours.

"Pour l'instant, c'est beaucoup plus ouvert", constate-t-il. "Mais le problème que nous avons rencontré, et tous les problèmes que nous avons eus tout au long du week-end, j'espère que c'est lié au circuit. Je veux dire par là que nous avons eu des problèmes similaires à Singapour l'an dernier. Donc je pense que Max reviendra à Suzuka en étant pleinement motivé et qu'il montrera, sur un véritable circuit de pilotes, qui est le roi ici."

