La F1 annonce des qualifs décalées suite au sprint perturbé du GP de Singapour
Le départ de la course sprint a été retardé à Marina Bay ; les qualifications le seront donc également, conformément au règlement sportif.
Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La FIA a annoncé que les qualifications du Grand Prix de Singapour de Formule 1 seraient reportées après que la pluie a perturbé la course sprint de samedi.
Une averse a inondé une partie du circuit urbain de Marina Bay environ 15 minutes avant le départ prévu du sprint, ce qui a entraîné un report d'une demi-heure de la course afin de permettre l'évacuation d'une partie de l'eau stagnante sur la piste.
La durée du sprint a en outre été allongée, avec environ cinq tours derrière la voiture de sécurité, à la suite d'un accident de George Russell et de problèmes rencontrés par Lance Stroll, Franco Colapinto et Isack Hadjar.
Démarrant à 17h30, heure locale, au lieu de 17h00, la course sprint s'est achevée par le drapeau à damier agité à 18h16, Max Verstappen s'imposant devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc.
Les qualifications devaient initialement avoir lieu à 21h00, heure locale, 15h00 en France, mais le règlement sportif impose que la séance ne puisse débuter moins de trois heures après la fin du sprint.
La FIA a donc confirmé que les qualifications seraient reportées, avec un début de séance désormais programmé à 21h30, donc 15h30 en heure française.
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