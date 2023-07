La F1 vise des moteurs plus légers, plus simples et plus bruyants Pour le PDG de la F1 Stefano Domenicali, la future génération de Formule 1 pourrait être basée autour de moteurs plus légers, plus simples et plus bruyants.

Par : Fabien Gaillard Pour l'horizon 2026, la Formule 1 s'est orientée vers une motorisation hybride simplifiée (avec la disparition du MGU-H) et un carburant 100% durable. Le choix a été fait, dans le même temps, d'accentuer la part d'énergie venant de l'électrique, sans pour autant prendre le chemin d'une électrisation totale. L'on sait que l'un des chantiers d'avenir pour le championnat et la FIA est l'abaissement du poids des F1, qui a crû de façon spectaculaire en une quinzaine d'années. Les unités de puissance hybride, parmi les grandes responsables de cette hausse en raison des batteries, sont un domaine où les instances vont chercher à améliorer la situation. Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a partagé sa vision des choses, estimant qu'il fallait sérieusement considérer un changement d'approche dans le domaine en liant cela à l'introduction des carburants durables. "Si nous arrivons à être efficaces dans l'étude et la production de carburants durables, nous pourrons réfléchir à la prochaine génération de moteurs, en mettant l'accent sur la légèreté. Nous voulons un moteur compétitif, avec beaucoup de chevaux, mais aussi avec une belle sonorité. 99,9 % des gens veulent entendre à nouveau un bruit de Formule 1 en piste, et c'est quelque chose que nous avons mis sur la table." Même si l'avenir du championnat est pour le moment tracé jusqu'à la fin de la décennie, au moins, et ne prend pas encore ce chemin technique, Domenicali s'attend à ce que des changements de direction dans l'industrie automobile favorisent cette évolution en F1 : "Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition où les grands constructeurs doivent développer des technologies hybrides et électriques puisqu'elles font partie de leur portefeuille de ventes." "Mais je pense que si nous faisons du bon travail avec les carburants durables, nous serons en mesure d'avoir des moteurs simplifiés dans quelques années avec un impact moindre sur le poids. C'est une chose à laquelle nous commencerons bientôt à réfléchir." Domenicali a ajouté qu'il était dans l'ADN de la F1 d'"alléger chaque composant des voitures autant que possible", même s'il comprend parfaitement que le poids des voitures a également dû augmenter en raison d'efforts visant à améliorer la sécurité. S'exprimant sur l'importance du facteur poids, Domenicali a déclaré : "C'est une question très importante. Au fil des ans, le poids des voitures a augmenté, et personne ne remet évidemment en question ce qui a été fait en matière de sécurité. Mais il y a également eu le développement de nouvelles technologies et l'adoption de batteries, un aspect qui a eu un impact sur le poids des voitures." "La Formule 1 doit se demander ce qu'elle peut accélérer en termes de développement et, à cet égard, la question des carburants durables est fondamentale. La perception et le marché évoluent dans ce domaine, et je pense que nous avons fait un très bon choix lorsque nous avons décidé de nous engager dans cette voie. Nous ne voulons pas mener de guerre technologique contre la mobilité électrique totale, car c'est une technologie qui aura son propre marché." "Mais nous pensons que la Formule 1 peut accélérer la possibilité de disposer d'un carburant durable au juste prix, ce qui sera d'une grande aide pour la mobilité au sens absolu, y compris pour les véhicules commerciaux, l'aviation et les voitures circulant dans le monde, qui sont environ un milliard et demi. C'est un défi très important pour la Formule 1, et je suis sûr qu'il contribuera également à faire converger la vision de toutes les équipes." Lire aussi : Supprimer le train DRS, l'autre enjeu pour 2026

