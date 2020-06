Ferrari choisit finalement le Mugello pour ses tests de reprise

C'est finalement sur le circuit du Mugello que Ferrari va organiser une journée d'essais privés afin de préparer le début de la saison 2020. Comme l'ont fait Mercedes et Renault ces deux dernières semaines, la Scuderia mettra en piste sa saison 2018, afin de disposer d'un roulage illimité comme le veut la réglementation avec une monoplace datée d'au moins deux saisons. Charles Leclerc et Sebastian Vettel prendront le volant de la SF71-H le mardi 23 juin.

Dans un premier temps, ces tests devaient se tenir à Fiorano, le circuit qui jouxte les installations de Maranello. Le choix du Mugello intervient alors que le tracé toscan revient de plus en plus régulièrement dans les discussions pour accueillir un deuxième Grand Prix en Italie, le 13 septembre, une semaine après Monza. Même avec une monoplace d'il y a deux ans et des pneus Pirelli de démonstration, le roulage permettrait de récolter quelques données précieuses en cas de confirmation de l'épreuve, qui pourrait être le 1000e GP de Ferrari en Formule 1.

L'autre élément qui aurait pesé en faveur du Mugello pour ces essais proviendrait de la topographie des lieux, qui avec son dénivelé se rapproche des caractéristiques du Red Bull Ring, où s'ouvrira la saison le mois prochain avec deux courses consécutives. Enfin, les essais permettront à l'écurie de se familiariser avec le nouveau protocole sanitaire pour faire face aux risques induits par la pandémie de COVID-19.

Mercredi, Ferrari a remis en route sa SF1000 pour la saison 2020 pour un très bref roulage promotionnel dans les rues de Maranello. La seule autre monoplace de la saison à venir ayant repris la piste est la RP20 de Racing Point, qui a pu boucler un maximum de 100 km en début de semaine sur le circuit de Silverstone. AlphaTauri prévoit également de faire rouler son AT01 à Imola le mercredi 24 juin.

Avec Franco Nugnes

