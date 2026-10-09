La FIA admet une "erreur humaine" coûteuse durant les qualifs sprint

Après le bug de Malaisie et le problème de chronométrage pour débuter le GP de Singapour, c'est cette fois du côté même de son personnel que la FIA a dû reconnaître un problème, avec une "erreur humaine" de la part de la direction de course à l'origine d'une situation inéquitable sur le plan sportif.

La fin de SQ1 s'est passée dans un contexte étrange puisque les premiers résultats affichés au moment de la fin du dernier tour lancé ont fini par différer, quelques minutes plus tard, du chronométrage officiel. Face à ce souci, la FIA a enquêté - ce qui a d'ailleurs entraîné le retard du début de la SQ2 - afin d'en comprendre la cause et de le régler, ce qui fut fait, l'ensemble des temps corrects ayant été pris en compte au final.

Toutefois, ce souci en a masqué un autre : pendant une partie de la fin de SQ1, après le drapeau rouge causé par l'accident et les débris de Sergio Pérez, le "mode overtake" (c'est-à-dire le surplus de puissance autorisé via le système électrique), que la direction de course doit activer/désactiver elle-même, n'a fonctionné que sur une courte période.

Or, certains pilotes étaient évidemment en plein tour lancé lorsque ce système - essentiel pour la performance des F1 modernes - a été activé et/ou désactivé, conduisant à des écarts dans les performances suivant la position sur la piste et le moment des tours lancés.

Voici ce que la FIA a expliqué dans une communication officielle après la fin de séance : "Au cours de la première phase des qualifications sprint, une erreur humaine s'est produite à la direction de course, sans rapport avec le problème de chronométrage également rencontré lors de la SQ1."

"Ce problème a eu pour conséquence que le mode 'overtake' n'était pas disponible après la période de drapeau rouge lors de la SQ1. Lorsqu'il est apparu que le mode 'overtake' n'était pas actif après le redémarrage, celui-ci a alors été activé pendant 27 secondes avant d'être à nouveau désactivé."

"La FIA reconnaît que cette malheureuse erreur humaine a eu un impact sur les performances de certaines voitures, en fonction du moment de leur passage et de leur position au cours du tour. Les deuxième et troisième phases des qualifications sprint n'ont pas été affectées."

La moitié des voitures ont effectué leur tour avec un moteur plus rapide d'une demi-seconde que les autres.

Parmi les pilotes impactés, l'on retrouverait a priori Kimi Antonelli, Charles Leclerc, les deux Aston Martin ainsi qu'Arvid Lindblad et Carlos Sainz. L'Espagnol s'est d'ailleurs fendu d'un mot à ce sujet juste après la séance.

"Nous n'avons pu effectuer qu'un seul tour. Nous avons rencontré des problèmes de freins", a déclaré le directeur du GPDA (l'Association des pilotes de Grand Prix). "Mais en plus de ça, la moitié des voitures ont effectué leur tour avec un moteur plus rapide d'une demi-seconde que les autres. Il y a eu un autre problème logiciel cette fois-ci et nous en avons fait les frais."

"Pour une raison quelconque, la FIA, comme en Malaisie, n'a pas jugé bon de régler rapidement le problème et s'est contentée de laisser la moitié des voitures disputer les qualifications avec une puissance supérieure à celle de l'autre moitié. Je ne comprends donc pas très bien pourquoi ce sport continue d'appliquer des règles différentes selon qui est éliminé en Q1 et qui l'est dès le premier tour."