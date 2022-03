La FIA modifie une règle liée aux retardataires sous Safety Car

Charger le lecteur audio

Après l'épreuve d'Abu Dhabi l'an passé, et surtout la décision rendue par les commissaires en réponse à la réclamation de Mercedes sur la non-application complète par la direction de course de l'Article 48.12 du Règlement Sportif 2021, l'un des nombreux débats s'était centré autour d'un mot. Rédigé en anglais, le document indiquait ainsi "any cars that have been lapped by the leader will be required to pass the cars on the lead lap and the safety car", ce qui pouvait se traduire en français par "toute voiture qui a été mise à un tour par le leader devra dépasser les voitures dans le tour du leader et la voiture de sécurité".

Dans le contexte d'Abu Dhabi, cette phrase avait largement été perçue comme impliquant que, contrairement à la décision de Michael Masi, il aurait fallu que l'ensemble des retardataires (et pas seulement les cinq qui séparaient alors Lewis Hamilton de Max Verstappen) puissent avoir l'opportunité de revenir dans le tour. Interrogé sur ce sujet au soir du GP de l'Eifel 2020 après une procédure de Safety Car qui avait été relativement longue, l'ancien directeur de course FIA avait lui-même expliqué à l'époque : "C'est tout simplement ce que nous devions faire. Le Règlement Sportif dit qu'il faut laisser passer toutes les voitures qui sont à un tour."

Toutefois, d'aucuns ont soutenu que le "any" de la version anglaise ne signifiait pas automatiquement "all", donc "toutes les voitures". Si doute il subsistait donc, il est désormais levé puisque dans la dernière version du Règlement Sportif publié par la FIA ce mardi il est écrit noir sur blanc "all cars", donc "toutes les voitures", dans ce qui est devenu l'article 55.13 en 2022.

Il faut cependant noter que cette modification apparaît avant tout symbolique car, dans le cadre d'Abu Dhabi et notamment du jugement rendu par les commissaires après la réclamation de Mercedes, non seulement l'argument selon lequel "any" ne voulait pas dire "all" avait été seulement soulevé par Red Bull dans sa défense de la décision prise par Masi mais surtout cette interprétation n'avait pas été retenue par les commissaires.

Pour rappel, la justification de la décision de la direction de course avait été la suivante : "Bien que l'Article 48.12 n'ait pas été appliqué dans sa totalité, concernant le retour de la voiture de sécurité dans les stands à la fin du tour suivant, l'Article 48.13 le remplace et, une fois que le message 'Safety Car rentre ce tour' est affiché, il est obligatoire de retirer la voiture de sécurité à la fin de ce tour."

Concernant le point central qui est au cœur de la controverse depuis décembre dernier, à savoir qu'il aurait fallu, une fois que le message selon lequel les retardataires pouvaient revenir dans le tour avait été communiqué et que le dernier retardataire avait dépassé le leader, attendre la fin du tour suivant pour relancer l'épreuve, aucun autre changement que celui annoncé le mois dernier n'est à signaler. À partir de 2022, en effet, seule la publication du message est nécessaire pour effectuer la relance au tour suivant, sans tenir compte du moment où le dernier retardataire dépasse le leader. Dans les faits, cela n'aurait donc rien changé à la situation d'Abu Dhabi puisque le message de la direction de course, le dépassement du leader par le dernier retardataire et la relance ont eu lieu dans le même tour, le 57e des 58 prévus.

Lewis Hamilton derrière le Safety Car lors du GP d'Abu Dhabi 2021

Cette légère modification n'est pas le seul changement lié à un événement 2021 puisque la règle concernant ce qui est possible sous parc fermé de la part des pilotes est désormais la suivante : "Les pilotes ne doivent pas interférer d'une quelconque façon avec le protocole du parc fermé." Une conséquence, bien entendu, de la décision des commissaires de sanctionner financièrement Verstappen après qu'il a touché son aileron arrière et celui de la Mercedes de Hamilton au terme des qualifications du vendredi à Interlagos.

Dans un autre registre, les pilotes doivent désormais rester dans leur combinaison pour les célébrations d'après-course. La règle est la suivante : "Pendant la durée de la cérémonie du podium et de la procédure d'interview d'après-course, les pilotes terminant la course en première, deuxième et troisième positions doivent rester vêtus uniquement de leur combinaison de pilote, 'remontée' jusqu'au cou, non ouverte jusqu'à la taille." En outre, "pendant la durée des interviews télévisées et de la conférence de presse d'après-course de la FIA, tous les pilotes doivent rester vêtus uniquement de l'uniforme de leur équipe respective".

Concernant les points attribués aux pilotes dans le cas de courses raccourcies, changements qui avaient déjà été communiqués le mois dernier et qui faisait suite à la controverse autour du GP de Belgique l'an passé, une modification a été faite au barème de points pour les courses arrêtées après avoir disputé 50 à 75% de la distance. En effet, la quatrième position rapporte désormais 10 points (contre 9 auparavant) et la septième 4 points (contre 5 auparavant). Le barème complet pour cette situation est donc 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Enfin, après chaque drapeau rouge, les équipes seront informées au moins une minute avant le signal les autorisant à quitter la voie des stands du choix de la direction de course de reprendre l'épreuve via à un départ arrêté ou lancé. Le règlement ne donnait pas d'indication temporelle sur ce point dans sa version précédente.