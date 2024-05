Gasly a laissé des marques sur "les trois quarts des murs de Monaco"

S'il y avait bien un circuit sur lequel Alpine pouvait tirer son épingle du jeu, c'est Monaco. Après sept manches du championnat du monde à échouer en Q1 et en Q2, Alpine s'est qualifié pour la première fois de la saison en Q3. C'est Pierre Gasly qui s'est chargé d'obtenir ce résultat pour l'écurie française en prenant la dixième position. Son coéquipier Esteban Ocon a échoué aux portes du top 10 et s'élancera de la onzième place.

"C'était un peu fou !", déclare Pierre Gasly au micro de Canal+. "Il a fallu prendre énormément de risques pour arriver dans cette première Q3 de la saison pour l'équipe. C'était très important. J'ai dû laisser des marques sur les trois quarts des murs de Monaco. C'était assez dur dans la voiture mais c'était les risques à prendre pour pouvoir arriver dans cette dernière étape de qualif."

"Ça fait du bien, on a beaucoup de mal depuis le début de la saison. On a galéré à passer en Q2 plus d'une fois. On sait qu'à Monaco, c'est un circuit où il y a des opportunités. Je n'ai jamais vu autant de sourires dans le garage depuis le début de la saison. C'est un bon boost de motivation."

En Q2, le pilote français a signé le cinquième temps, à seulement un dixième de Lando Norris, auteur du meilleur chrono. Dans la dernière partie des qualifications, Gasly a pris tous les risques pour tenter d'aller chercher la meilleure position sur la grille, sur un circuit où les dépassements sont quasiment impossibles. Malheureusement pour le pilote Alpine, sa prise de risque n'a finalement pas payé en Q3.

"Dans le dernier tour, j'ai heurté le mur dans la chicane et j'ai crevé l'arrière gauche, donc j'ai fini sur trois roues. Ce risque que j'ai pris est aussi la raison pour laquelle je suis arrivé en Q3. J'ai pris beaucoup de risques tout au long de la séance et j'ai touché les barrières à de nombreuses reprises, mais c'était le degré de risque que nous devions prendre pour atteindre le top 10. Cela en valait la peine et nous savons que demain nous serons dans la bataille avec les deux voitures qui nous précèdent. C'était le samedi le plus important de l'année et c'est celui où nous avons été les plus performants, alors je suis très heureux pour toute l'équipe."

Malgré sa première apparition dans le top 10 cette saison, Pierre Gasly est conscient que ce résultat est propre à Monaco, où les performances de l'ensemble des monoplaces se resserrent.

"Je ne veux pas être trop excité, nous savons que ce n'est qu'une fois. Et c'est la magie de Monaco. Nous l'avons dit avant le week-end, nous pilotons la voiture d'une manière différente des autres circuits à cause des bosses, etc. C'est là que vous mettez le niveau de risque, et cette année il était très, très élevé, mais cela en valait vraiment la peine."

Avec James Newbold