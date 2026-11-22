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Formule 1 GP de Las Vegas

Russell explique son crash alors qu'il tentait de remporter le GP de Las Vegas

George Russell a longtemps été le principal rival de Max Verstappen pour la victoire à Las Vegas, avant de partir à la faute et de terminer neuvième.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publié: 22 nov. 2026, 06:44

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

George Russell a reconnu avoir tenté "une manœuvre à haut risque" avant de sortir de la piste dans l'avant-dernier tour du Grand Prix de Las Vegas, alors qu'il essayait de décrocher la victoire.

Alors que la course en "yo-yo" a fait son retour en F1, le poleman Max Verstappen et George Russell se sont fréquemment échangé la tête de la course, parfois challengés par Isack Hadjar en première partie d'épreuve, puis par Kimi Antonelli.

Au 48e des 50 tours de course, Russell était retombé à la troisième place derrière Verstappen et Antonelli. Il a alors plongé à l'intérieur de la Mercedes de son coéquipier, mais a bloqué ses roues et percuté le mur. Les dégâts étant minimes, il a pu terminer la course, mais à la neuvième place.

"Je savais que si je voulais gagner la course, je devais être deuxième à l'entame des deux derniers tours", a expliqué le Britannique. "Kimi n'avait pas le mode Overtake et j'ai tenté une manœuvre à haut risque, dont j'ai payé le prix, mais je ne la regrette pas. Bien sûr, je suis déçu, mais j'aurais pu jouer la prudence et terminer troisième."

Russell a pris la tête de la course à Verstappen à au moins six reprises, sans jamais parvenir à la conserver, en raison du fonctionnement des nouvelles unités de puissance et notamment de leurs batteries et de la gestion de l'énergie, sur ce circuit urbain à haute vitesse.

George Russell (Mercedes)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"C'était intéressant", a commenté le pilote Mercedes. "Je pense que c'était assez amusant pendant peut-être la moitié de la course. Ensuite, ça a commencé à devenir un peu fatigant à un moment donné, parce que c'était absolument impossible de creuser l'écart."

"J'avais l'impression d'être dans un très bon mode de déploiement pour dépasser Verstappen et être devant sur la ligne de départ. Kimi dépassait, mais Max reprenait déjà l'avantage avant la ligne. Mais ça me rendait très vulnérable dans le secteur intermédiaire, et c'est pour ça que j'ai perdu quelques positions. Je suis retombé en cinquième position, puis j'ai dû changer de mode, ce qui m'a aidé à remonter au classement."

"J'avais le sentiment qu'à l'entame du dernier tour, je pouvais revenir à ce qu'il me fallait pour tenter de gagner la course. C'était difficile."

Ce type de course en "yo-yo", qui rappelle la Formule E, n'avait pas été observé à ce point depuis les premiers Grands Prix de la saison.

"C'était vraiment de l'apprentissage en temps réel", a ajouté Russell. "Oui, de l'apprentissage en temps réel, c'était très bizarre. Les différences de vitesse en ligne droite étaient monumentales. Je reprenais 1,3 seconde à Max dans la ligne droite, c'était dingue. Une course étrange."

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