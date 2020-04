Giovinazzi plaide pour des GP à huis clos

À l'instar des 19 autres pilotes titulaires, Antonio Giovinazzi ronge son frein en attendant de savoir si et quand la saison 2020 de Formule 1 commencera. Confiné à Monaco et séparé de sa famille restée en Italie, premier pays d'Europe frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19, le pilote Alfa Romeo occupe son temps comme il peut, entre maintien de sa forme physique et participation à des courses virtuelles.

Pour le moment, les neuf premiers Grands Prix de la saison ont été annulés ou reportés et le Grand Prix de France est directement menacé. Alors, comme tout le monde en F1, Antonio Giovinazzi est suspendu à l'éventuel calendrier alternatif qui pourrait être mis en place à partir de l'été, si l'on se fie au scénario le plus optimiste évoqué la semaine dernière par Ross Brawn. Le patron sportif de la F1 a par ailleurs mis sur la table l'option de courir à huis clos si nécessaire. Cette perspective ne fait pas l'unanimité mais Giovinazzi y est favorable.

"C'est certain, ce sera différent", admet-il au micro de Sky Sports. "Les gens qui viennent nous soutenir, c'est une motivation supplémentaire pour chaque pilote. Mais maintenant, l'essentiel est de courir en toute sécurité et une manière de le faire est de ne pas avoir de spectateurs sur le circuit. Ils nous soutiendront depuis leur canapé, mais je crois que pour commencer tôt, le faire sans spectateurs est un moyen sûr pour courir."

Les pilotes vont souffrir physiquement

En février, les équipes et les pilotes ont limé le bitume de Barcelone pour les essais hivernaux avant de rejoindre Melbourne à la mi-mars. À quelques heures des premiers tours de roue, le Grand Prix d'Australie a finalement été annulé et le début de saison repoussé à une date qui demeure impossible à prédire. Une fois que celle-ci sera connue, il appartiendra à chacun d'être prêt en conséquence, notamment physiquement, pour affronter une période d'inactivité inédite.

"Ce sera vraiment difficile", imagine Antonio Giovinazzi. "Lorsque nous revenons à Barcelone après la trêve hivernale, au bout du premier jour on a le cou complètement détruit. Désormais, plus de deux mois auront passé, peut-être trois. Quand nous reprendrons, il y aura quelque chose comme trois Grands Prix d'affilée. Ce sera dur, mais ce sera la même chose pour tout le monde."

L'Italien sort d'une première saison en F1 qui n'a pas été un long fleuve tranquille, passée aux côtés de Kimi Räikkönen et lors de laquelle il a tout de même su hausser son niveau fin 2019 pour parvenir à sauver son baquet.

"Ce n'était pas un point de départ facile pour ma carrière en F1, avec un Champion du monde [à côté]", fait-il remarquer. "Après deux années d'arrêt [sans compétition], j'ai aussi perdu un peu l'expérience de la course roue contre roue, donc ce n'était pas simple de commencer avec Kimi à mes côtés en course."

"Si la voiture était [suffisamment bonne] pour la huitième place, alors il était huitième ou septième. Après quelques Grands Prix, j'ai commencé à me concentrer sur la manière dont je pouvais progresser, notamment en observant Kimi. Pendant l'été, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais plus lent que lui en course, et j'ai pu m'améliorer en deuxième partie de saison. Désormais, je dois continuer comme ça. Je dois voir ça comme un avantage d'avoir Kimi comme coéquipier."