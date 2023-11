Haas a des "preuves évidentes" d'infractions aux limites de piste

Après l'étude minutieuse des vidéos des caméras embarquées, l'écurie Haas a estimé que Sergio Pérez, Lance Stroll, Alexander Albon et Logan Sargeant ont tous commis des infractions répétées au virage 6 qui n'ont pas été sanctionnées par les commissaires lors du GP des États-Unis, disputé sur le Circuit des Amériques.

Dans le cadre de la demande de droit de révision effectuée par l'écurie, afin de contester les résultats de l'épreuve, les commissaires qui étaient présents au Texas vont se réunir ce mercredi. Le premier point sera de décider si, pour faire droit à sa requête, Haas a bien présenté un "élément nouveau, significatif et pertinent" (article 14.1.1 du Code Sportif International) qui n'était pas à la disposition des commissaires au moment de la course. Si c'est le cas, la demande sera jugée sur le fond dans un second temps et des sanctions pourraient alors être appliquées.

"C'est juste une révision", a déclaré Steiner à Motorsport.com. "Il y a un règlement en place. En fin de compte, si les commissaires n'avaient pas ces informations, il est évident qu'ils ne pouvaient pas prendre de décisions. Je comprends parfaitement."

"Mais il y a des informations, et maintenant nous verrons ce que fera la FIA, une fois qu'elle aura reçu ces informations. Je pense qu'elle doit prendre des mesures, parce que sinon, nous établissons des règles et nous ne faisons rien. C'est mon avis."

"OK, je comprends tout à fait : s'ils n'ont pas vu les images, comment peuvent-ils statuer avec certitude sur ce point ? Mais maintenant, nous avons des preuves évidentes. Nous voulons simplement soulever l'affaire, car sinon nous devrons changer les règles."

"Pour être honnête, je ne suis pas un grand fan [du contrôle des] limites de piste. Je suis le dernier à vouloir des pénalités sur les limites de piste. Mais s'il y a une règle en place, nous devons, en tant que sport, respecter les règles ; c'est plus une question de principe qu'une question de pénalité."

Günther Steiner

Les quatre pilotes évoqués dans la demande de Haas ont tous terminé devant Nico Hülkenberg (11e), toutefois Steiner assure ne pas s'attendre à beaucoup de changements. "Je ne pense pas que les pénalités fassent une différence pour nous, au point où nous en sommes."

"Mais en fin de compte, il nous faut simplement respecter les règles, nous ne pouvons pas parfois appliquer la règle, et parfois non. Ce n'est pas un choix, une règle est là, et s'il faut changer la règle, discutons-en ; s'il faut changer les limites de la piste, discutons-en."

"Mais s'il est écrit qu'à quatre reprises, on prend cinq secondes et qu'en cas d'infractions consécutives, on prend cinq secondes supplémentaires, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que nous devrions faire, comme nous le faisions auparavant. Nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose de nouveau."

"Nous présenterons l'affaire si nous pouvons le faire parce qu'ils doivent l'entendre, parce qu'il y a de nouvelles preuves. Nous présenterons donc l'affaire lorsque nous pourrons le faire", a-t-il conclu.



Il est à noter que peu après la course, la question des limites de piste au virage 6 a justement été soulevée par plusieurs écuries. La FIA a considéré, et a réitéré cette position l'une d'une réunion à Mexico, que les caméras de surveillance placées à cet endroit n'offraient pas une visibilité suffisamment claire de la zone pour prendre de telles décisions, même si certaines infractions ont été signalées dans ce virage en course. La fédération a admis qu'un meilleur système serait nécessaire à l'avenir pour contrôler les limites de piste dans cette zone.

Propos recueillis par Adam Cooper