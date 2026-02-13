Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly
Isack Hadjar a plaisanté au sujet de l'accident sur lequel il a fini ses essais de Barcelone fin janvier, en déclarant avoir tout de suite pensé au destin de Pierre Gasly chez Red Bull en 2019.
Ce mercredi marquait le retour au volant de la Red Bull RB22 d'Isack Hadjar, sa première sortie en piste depuis l'accident qui avait mis fin à ses essais privés de Barcelone, le mardi 27 janvier dans l'après-midi.
Le Français avait perdu le contrôle de sa monoplace sur une piste humide et froide dans les derniers virages, s'accidentant assez violemment dans les barrières et abîmant copieusement sa F1. L'écurie autrichienne avait ensuite dû attendre le dernier jour des tests pour reprendre la piste, notamment dans l'attente de pièces de rechange venues d'Angleterre.
Interrogé sur la façon dont il a vécu cette situation, que d'aucuns ont rapidement liée à la sortie de piste de Pierre Gasly lors des essais hivernaux 2019 à Barcelone - prélude à une demi-saison très difficile aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull Racing qui l'avait vu être rétrogradé chez Toro Rosso lors de la trêve estivale - Isack Hadjar a pris le parti d'en rire devant les médias, dont Motorsport.com.
"Quand j'ai eu mon accident, j'y ai tout de suite pensé, j'ai pensé à Pierre. Je suis donc allé sur Twitter et j'ai tout lu, et je me suis dit : 'Je suis foutu pour toute la saison', et c'est comme ça que j'ai tourné la page, honnêtement."
Objectif première victoire
Isack Hadjar dans le paddock de Sakhir.
Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Au-delà de cette pointe d'ironie, le Français a peut-être dans la RB22 elle-même des raisons d'aller de l'avant, puisque la monoplace autrichienne et son moteur semblent montrer de belles choses depuis le début du roulage.
Et comme il a déjà pu le dire, l'objectif est clairement pour celui qui a signé l'an passé son tout premier podium en F1, lors du GP des Pays-Bas à Zandvoort, d'aller chercher un premier succès.
"Évidemment, cette première victoire est en ligne de mire, ce serait formidable. J'aimerais voir notre voiture progresser plus rapidement que celles des autres équipes. Je pense que ce serait également très agréable."
