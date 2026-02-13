Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

WRC
WRC
Rallye de Suède
Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Trackhouse compte rester en MotoGP avec Aprilia

MotoGP
MotoGP
Trackhouse compte rester en MotoGP avec Aprilia

Photos - Toutes les images de vendredi à Bahreïn

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Photos - Toutes les images de vendredi à Bahreïn

Zarco ne s'attendait pas à l'intérêt de Quartararo pour Honda

MotoGP
MotoGP
Zarco ne s'attendait pas à l'intérêt de Quartararo pour Honda
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Isack Hadjar a plaisanté au sujet de l'accident sur lequel il a fini ses essais de Barcelone fin janvier, en déclarant avoir tout de suite pensé au destin de Pierre Gasly chez Red Bull en 2019.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Liam Lawson, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Flavio Briatore, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Jonathan Wheatley, équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Liam Lawson, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Mattia Binotto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Liam Lawson, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Liam Lawson, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
52

Ce mercredi marquait le retour au volant de la Red Bull RB22 d'Isack Hadjar, sa première sortie en piste depuis l'accident qui avait mis fin à ses essais privés de Barcelone, le mardi 27 janvier dans l'après-midi. 

Le Français avait perdu le contrôle de sa monoplace sur une piste humide et froide dans les derniers virages, s'accidentant assez violemment dans les barrières et abîmant copieusement sa F1. L'écurie autrichienne avait ensuite dû attendre le dernier jour des tests pour reprendre la piste, notamment dans l'attente de pièces de rechange venues d'Angleterre.

Interrogé sur la façon dont il a vécu cette situation, que d'aucuns ont rapidement liée à la sortie de piste de Pierre Gasly lors des essais hivernaux 2019 à Barcelone - prélude à une demi-saison très difficile aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull Racing qui l'avait vu être rétrogradé chez Toro Rosso lors de la trêve estivale - Isack Hadjar a pris le parti d'en rire devant les médias, dont Motorsport.com.

"Quand j'ai eu mon accident, j'y ai tout de suite pensé, j'ai pensé à Pierre. Je suis donc allé sur Twitter et j'ai tout lu, et je me suis dit : 'Je suis foutu pour toute la saison', et c'est comme ça que j'ai tourné la page, honnêtement."

Objectif première victoire

Isack Hadjar dans le paddock de Sakhir.

Isack Hadjar dans le paddock de Sakhir.

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Au-delà de cette pointe d'ironie, le Français a peut-être dans la RB22 elle-même des raisons d'aller de l'avant, puisque la monoplace autrichienne et son moteur semblent montrer de belles choses depuis le début du roulage. 

Et comme il a déjà pu le dire, l'objectif est clairement pour celui qui a signé l'an passé son tout premier podium en F1, lors du GP des Pays-Bas à Zandvoort, d'aller chercher un premier succès.

"Évidemment, cette première victoire est en ligne de mire, ce serait formidable. J'aimerais voir notre voiture progresser plus rapidement que celles des autres équipes. Je pense que ce serait également très agréable."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Norris place McLaren derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari
Article suivant Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Meilleurs commentaires

Plus de
Fabien Gaillard

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du deuxième jour en direct

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du deuxième jour en direct
Plus de
Max Verstappen

Verstappen balaie les éloges de Wolff sur le moteur Red Bull : "De la diversion"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Verstappen balaie les éloges de Wolff sur le moteur Red Bull : "De la diversion"

Verstappen persiste et signe : "Ça n'aide pas à rester en F1"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Verstappen persiste et signe : "Ça n'aide pas à rester en F1"

Norris répond à Verstappen sur 2026 : "S'il veut prendre sa retraite, il peut"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Norris répond à Verstappen sur 2026 : "S'il veut prendre sa retraite, il peut"
Plus de
Red Bull

Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

"Un net avantage sur tout le monde" : Sainz affirme l'avance du moteur Red Bull

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
"Un net avantage sur tout le monde" : Sainz affirme l'avance du moteur Red Bull

Pat Symonds défend Sergio Pérez : Les critiques sont "injustifiées"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Pat Symonds défend Sergio Pérez : Les critiques sont "injustifiées"

Dernières actus

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

WRC
WRC WRC
Rallye de Suède
Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge