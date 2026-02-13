Verstappen persiste et signe : "Ça n'aide pas à rester en F1"

À l'issue de la deuxième journée d'essais à Bahreïn, jeudi, Max Verstappen a partagé son opinion franche sur le nouveau règlement. Lors de sa rencontre organisée en langue anglaise, il a d'abord estimé que le nouveau package technique ressemblait "à de la Formule E sous stéroïdes".

Dans un second temps, devant la presse néerlandaise, il est allé encore plus loin. L'an dernier, il trouvait la voiture 2026 si désagréable à piloter qu'il a demandé à Red Bull de ne plus la tester au simulateur.

"Les sensations réelles sont les mêmes qu'au simulateur", a-t-il répondu à une question de Motorsport.com. "Parfois, certaines choses semblent un peu meilleures ou pires au simulateur, mais cette fois c'était pareil. Je dois dire que chez Red Bull, ils ont réglé ça très rapidement, avec un simulateur parfaitement au point. Donc j'ai su très vite que je n'avais pas vraiment besoin d'y passer trop de temps !"

Même si la dernière partie a été dite avec le sourire, Max Verstappen a clairement fait comprendre qu'il le pensait sérieusement.

"L'an dernier, à un moment donné, j'ai délibérément dit que je ne voulais plus la piloter au simulateur. Les sensations étaient tellement mauvaises par rapport à l'année précédente que je me suis dit : tu sais quoi, je vais simplement me concentrer sur la voiture de l'an dernier au simulateur et on verra pour le reste cette année. Ce n'est tout simplement pas bon."

Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il n'avait pas non plus toujours apprécié les voitures à effet de sol de la génération précédente, il a répondu : "Oui, mais c'était quand même dix fois mieux que ça."

Car selon Max Verstappen, les points faibles du nouveau règlement de la Formule 1 sont nombreux.

"Pour commencer, vous êtes très inefficace en ligne droite en termes d'énergie. Sur ce circuit, ce n'est pas trop mal, mais nous allons aussi sur des pistes où ce sera un vrai drame. Et puis il y a tout le ressenti dans la voiture en termes d'adhérence, et la manière dont il faut la piloter. Ce n'est tout simplement pas amusant."

"Désolé, mais ça c'est pour la Formule E"

Pas de langue de bois chez Max Verstappen. Photo de: Red Bull Racing

Pour le quadruple champion du monde, tout paraît artificiel. George Russell a déjà expliqué que les pilotes devront adopter une approche plus tactique. La manière la plus rapide de passer un virage n'est plus forcément la meilleure pour le chrono sur un tour. Il est possible de gagner deux dixièmes dans un virage, mais comme il y a alors moins de récupération d'énergie, trois dixièmes peuvent ensuite être perdus en ligne droite.

"C'est plus ou moins ça. Et ça n'a tout simplement aucun sens, non ? Dans certains virages et sur certains circuits, il vaut mieux passer un virage un peu plus lentement pour récupérer plus d'énergie pour la ligne droite. Désolé, mais ça c'est pour la Formule E."

Tout cela ne contribue guère à accroître la motivation de Max Verstappen pour un avenir à long terme en Formule 1.

"On fait toujours de la Formule 1, et c'est formidable. Mais une fois que tu as déjà gagné et tout accompli, alors ce n'est plus vraiment nécessaire [de rester] indéfiniment. Il y a beaucoup d'autres choses chouettes à faire. Et je vais certainement les faire, peut-être dès cette année et aussi dans les années à venir. Donc cela n'aide certainement pas à continuer pendant très longtemps."

Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les fans de Max Verstappen en F1, mais lui a préféré plaisanter : "Alors je courrai ailleurs, non ? On pourra faire un bon barbecue là-bas et peut-être installer une tente pour faire la fête à côté du circuit !"

Cela souligne que son attention se tourne de plus en plus vers l'endurance et le GT3.

"Si la voiture n'est pas agréable à piloter, alors je m'occuperai d'autres choses. Je travaille dur pour mettre la voiture GT3 au point. D'ailleurs, je travaillais encore dessus ce matin."

"Certains ne seront pas contents de mes propos"

Max Verstappen n'est pas emballé par les F1 2026. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen dit ne pas être excessivement préoccupé par le fait que son avenir se situe en F1 ou ailleurs, mais ce n'est peut-être pas le cas de la FIA et des promoteurs du championnat.

"Je pense qu'ils ne se rendaient peut-être pas compte à quel point ce serait mauvais, mais on verra. Comme je l'ai dit, ce circuit n'est pas trop mal. Quand on ira à Melbourne, c'est là que l'on verra vraiment à quel point il faut lever le pied en ligne droite."

Le Néerlandais est le premier pilote de F1 à s'exprimer aussi ouvertement sur ses inquiétudes concernant le nouveau règlement. Il reconnaît que tout le monde n'appréciera pas ses commentaires, mais insiste sur le fait qu'il veut simplement partager son opinion en toute honnêteté.

"Bien sûr, certains ne seront pas contents de mes propos aujourd'hui. Mais au final, ça m'est égal. Je n'ai pas fait le règlement, donc ils ne devraient pas être en colère contre moi pour quelque chose que je n'ai pas créé."