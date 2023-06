Pour Hamilton, Mercedes a trouvé son "étoile polaire"

Après un début de saison à nouveau en deçà des attentes, Mercedes a introduit en deux temps un package conséquent d'évolutions sur sa W14, d'abord à Monaco puis à Barcelone. Lors du Grand Prix d'Espagne, l'écurie a signé grâce à Lewis Hamilton et George Russell son premier double podium depuis le Grand Prix de São Paulo l'an passé.

En conférence de presse à Montréal, théâtre de la huitième manche de la saison 2023 de F1, la question a été posée à Hamilton de savoir s'il avait confiance dans la poursuite de la dynamique enclenchée, et ce dès ce week-end sur le circuit Gilles Villeneuve. Et le septuple Champion du monde a répondu par l'affirmative.

"Oui, beaucoup, nous avons progressé", a-t-il déclaré. "Et au sujet de la voiture, [après la] dernière course, nous étions tous en effervescence, je pense, en revenant à l'usine. Toute l'équipe a une nouvelle énergie et a l'impression d'avoir trouvé une étoile polaire. Nous savons où nous allons, nous savons comment y arriver."

"Tout le monde s'active et travaille aussi dur que possible. Nous sommes donc impatients de rouler ici. Nous ne savons vraiment pas si ce circuit convient à notre monoplace et à ses caractéristiques, mais la météo peut changer la donne, et nous verrons bien."

Hamilton n'a plus remporté de Grand Prix depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite 2021, connaissant en 2022 sa première saison sans victoire depuis le début de sa carrière en 2007. Désormais, cela fait 30 courses que le septuple Champion du monde n'est pas monté sur la première marche du podium ; il assure toutefois que cette situation ne pèse pas particulièrement sur ses épaules, vivant les progrès effectués par Mercedes dans sa situation actuelle comme des équivalents.

Lewis Hamilton avec Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda avant le début de la conférence de presse au GP du Canada.

"Je ne ressens aucun poids. Nous avons traversé une période difficile et nous sommes en quelque sorte en train de remonter la pente. Par exemple, lors de la dernière course et de certaines autres, nous avons l'impression d'avoir remporté une victoire. C'est juste une question de perspective."

"Bien sûr, nous n'avons pas été à la première place, mais nous avons remporté de nombreuses victoires au fil des étapes que nous avons franchies. Lors du dernier Grand Prix, pour nous, en tant qu'équipe, être sur le podium avec les deux pilotes, c'était une victoire. Nous sommes donc déterminés."

"Nous savons, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons cette étoile polaire. Nous savons où nous devons aller. Nous ne connaissons pas tous les moyens d'y parvenir, mais nous savons qu'ensemble, nous pouvons y arriver si nous gardons la tête baissée et si nous nous concentrons sur les aspects scientifiques."

"L'équipe d'ingénieurs est fantastique au sein de l'organisation. Nous avons une excellente équipe de développement et je pense honnêtement que nous avons le meilleur rythme de développement, aussi bon sinon meilleur que n'importe quelle équipe dans la discipline."

Avec Adam Cooper