Russell : Verstappen est "moins agressif que jamais" en 2023

Après le premier tiers de la saison 2023 de Formule 1, Max Verstappen semble d'ores et déjà en excellente position pour aller conquérir son troisième titre mondial. Un début de campagne bien éloigné du duel avec Lewis Hamilton, devenu de plus en plus âpre au fil de la saison 2021, ou des quelques affrontements avec Charles Leclerc en 2022.

Si le Néerlandais s'est montré relativement agressif dans sa défense de sa première place au premier virage du GP d'Espagne, la manœuvre n'a pas généré beaucoup de discussions, Carlos Sainz estimant lui-même que Verstappen avait "bien défendu" et "fait ce qu'il avait à faire".

La saison n'a toutefois pas été sans quelques heurts, avec comme épisode le plus notable les contacts avec George Russell au premier tour du sprint de Bakou ou encore les plaintes à l'encontre de Hamilton lors du départ du GP d'Australie. Dans les deux cas, toutefois, les commissaires n'ont rien trouvé à redire.

D'aucuns estiment que la différence entre la génération des jeunes pilotes de la F1 actuelle, qui ont majoritairement couru ensemble à différents stades de leur carrière, et le faussé avec la génération d'un pilote comme Hamilton pouvait expliquer les différences notables dans l'attitude de Verstappen mais également dans l'issue des batailles en piste.

Quand Motorsport.com a interrogé Russell sur le sujet, le pilote Mercedes a répondu : "Je pense que nous nous connaissons tous assez bien. Nous connaissons nos styles de pilotage respectifs, nous connaissons les risques que nous prenons les uns et les autres. J'ai couru pour la première fois contre Max et Charles, et Esteban [Ocon] en fait, en 2011."

Le contact entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au GP du Brésil 2022.

"En fait, j'ai couru contre eux avant de courir contre Alex [Albon] ou Lando [Norris], ce qui est assez intéressant compte tenu des différences de nationalité. Mais, comme Alex et Lando, nous avons grandi en karting, en regardant d'autres courses. J'ai donc toujours regardé Alex courir dans la catégorie d'âge supérieure, ou Lando dans la catégorie inférieure."

"Nous nous connaissons et cela contribue probablement à la façon dont nous courons les uns contre les autres. Mais quand on se bat pour un championnat, on se bat légèrement différemment et Max est probablement moins agressif qu'il ne l'a jamais été [actuellement], parce qu'il n'est pas dans une position où il a besoin d'être agressif."

"Il peut perdre une position et savoir qu'il la récupérera plus tard. Alors que nous, nous sommes probablement un peu plus dans une situation où c'est 'quitte ou double' pour obtenir une chance de victoire dans la saison."

Questionné sur l'importance de la confiance accordée aux autres pilotes de F1, Russell a laissé entendre qu'il y avait "peut-être trois pilotes sur la grille contre lesquels [la plupart des pilotes] pourraient ne pas se sentir à l'aise". Puis il a ajouté : "La plupart des pilotes se font confiance. Je ne pense pas que [ces trois pilotes non nommés] aient la même conscience spatiale que les autres."

"En fait, vous préférez vous battre contre les grands pilotes parce que vous savez qu'ils seront capables de mieux contrôler leur voiture et de la placer dans des positions difficiles, mais pas dangereuses, par rapport à quelqu'un qui n'est peut-être pas au même niveau que les meilleurs."

Avec Alex Kalinauckas