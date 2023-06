Webber : La lutte Verstappen-Pérez s'est terminée avant d'avoir commencé

La nette domination de Red Bull cette saison offre à Max Verstappen l'opportunité de décrocher un troisième titre mondial en autant d'années. Le Néerlandais, qui trône actuellement au sommet du championnat pilotes avec 170 points, compte 53 unités d'avance sur son plus proche poursuivant.

Celui-ci n'est autre que son coéquipier, Sergio Pérez, vainqueur à deux reprises cette saison. Si le pilote mexicain a récemment connu plusieurs désillusions, il n'était relégué qu'à six points de Verstappen après le GP d'Azerbaïdjan et entretenait l'espoir de décrocher le titre mondial.

Or, selon Mark Webber, avec un calendrier comptant encore 15 épreuves à disputer et l'avance conséquente que s'est déjà bâtie Verstappen, la lutte pour le titre 2023 est en fait inexistante.

"À mon époque, la lutte pour le titre devait aller jusqu'aux dernières courses de l'année", a-t-il indiqué en exclusivité pour Motorsport.com. "J'ai lutté pour un titre qui s'est joué à la dernière course [en 2010]. À mon avis, on ne peut parler de lutte pour le titre qu'[à partir] de septembre ou octobre. C'est à ce moment-là qu'il faut être présent. Si vous n'y êtes pas ou s'il vous manque déjà des points maintenant, alors je pense que la lutte est clairement terminée avant d'avoir vraiment commencé."

Dominateur au GP de Monaco, Verstappen a été l'auteur d'un grand chelem (pole position, victoire en menant tous les tours et meilleur tour en course) au GP d'Espagne, une semaine plus tard. Selon Webber, le Néerlandais est en état de grâce actuellement, ce qui ne fait que renforcer son statut d'unique prétendant à la couronne mondiale.

"C'était complètement méthodique", a affirmé Webber au sujet de la performance de Verstappen à Barcelone. "C'était presque des garçons contre un homme. Il aime la voiture telle qu'elle est aujourd'hui, il ne fait qu'un avec elle et, bien sûr, il n'y a pas de pression en interne. Lorsque vous disposez d'une telle marge pour ne pas repousser les limites partout, cela vous donne une mentalité encore plus forte pour vous concentrer sur vous-même. En fin de compte, c'est un énorme problème pour la concurrence, [et] aussi parce que la concurrence derrière Red Bull, ou du moins derrière Max, ne cesse de changer. Pour lui, cette année, il n'y a pas de concurrence."

Propos recueillis par Ronald Vording