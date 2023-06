Pour Verstappen, il ne faut pas toucher au règlement technique F1

L'écurie Red Bull a entamé la saison 2023 comme elle avait terminé la campagne 2022, avec une nette avance sur la concurrence. Le constructeur autrichien semble en passe de dominer comme rarement dans sa propre histoire l'année, qui a débuté par six victoires en six Grands Prix pour les hommes de Milton Keynes.

Comme d'aucuns l'avaient fait au début de l'ère Mercedes, dont le directeur de Red Bull Christian Horner dès 2015, certaines voix suggèrent déjà qu'une telle domination, si elle se maintenait, serait néfaste pour la F1, qui tente actuellement de capitaliser sur son regain de popularité récent.

Lire aussi : EL1 - Max Verstappen déjà loin devant

Max Verstappen, bien parti pour remporter un troisième titre mondial consécutif, estime que c'est pourtant le fait de ne pas toucher aux règles techniques qui permettra, au bout du compte, à la concurrence de rattraper le retard sur Red Bull et de mettre fin à la domination de son écurie.

"Nous avons toujours vu ça en Formule 1, ce n'est pas nouveau", a déclaré le double Champion du monde. "Je pense que moins vous touchez aux règles, plus les gens se rapprochent. C'est donc peut-être quelque chose à envisager."

"Vous avez [parfois] une ou deux années particulières où il y a deux équipes en lutte, peut-être trois potentiellement, mais globalement, quand vous regardez les années 1980, 1990, 2000 et du début des années 2010 jusqu'en 2020, certaines équipes ont purement et simplement dominé."

"Il faut juste maintenir les mêmes règles pendant une plus longue période. Parce que si vous n'arrêtez pas de changer, une équipe en particulier va toujours trouver quelque chose d'un peu mieux que les autres et ensuite, il va falloir un peu de temps pour que tout le monde se rapproche, de mon point de vue."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

George Russell, qui a rejoint Mercedes au moment où l'écurie achevait sa domination, a déclaré : "Je suis d'accord avec ce qu'a dit Max, il y a toujours eu des équipes dominatrices en Formule 1."

"Et je ne sais pas comment nous pourrions arriver à une situation où plusieurs pilotes et équipes se battraient pour le championnat, car je pense que ce serait le mieux pour la discipline, le mieux pour chacun d'entre nous. Les fans adoreraient, mais il est évident qu'on ne peut pas toujours avoir ce dont on rêve."

Lire aussi : Red Bull : Les restrictions aéro pourraient freiner Aston Martin

Selon Russell, le système de handicap mis en place en F1, les restrictions d'essais aérodynamiques (ATR), qui attribue aux équipes moins de temps de CFD et de soufflerie plus elles sont haut placées au championnat constructeurs, n'a pas encore eu d'impact notable. "Cela ne fait que deux ans que la réglementation aérodynamique et le système de handicap sont en vigueur, mais ça n'a pas changé grand-chose à la hiérarchie."

"La seule équipe sur laquelle on peut argumenter est peut-être Aston Martin, mais je pense que c'est probablement grâce à certains ingénieurs qui ont rejoint l'écurie pour l'aider à aller dans la bonne direction. Vous pourriez quadrupler le temps passé en soufflerie par l'équipe en queue de peloton par rapport celle qui est en tête, cette dernière resterait probablement devant."

Avec Filip Cleeren