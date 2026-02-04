Hamilton ressent une "mentalité de gagnant" chez Ferrari avant 2026

À bien des égards, la saison 2025 de Lewis Hamilton a été inquiétante. Sportivement, mentalement, le Britannique a semblé progressivement décrocher alors qu'il abordait cette campagne avec motivation suite au lancement de ce qui sera sans doute le dernier défi d'ampleur de sa carrière avec Ferrari.

Mais la saison de la Scuderia n'a pas non plus été à la hauteur des attentes, avec une monoplace incapable de remporter le moindre Grand Prix alors qu'elle était sur une dynamique ascendante fin 2024. Le changement réglementaire de 2026 est donc une opportunité en or d'enfin mettre fin à une longue disette sans le moindre titre depuis 2008.

L'écurie a en tout cas entamé la saison dans de bonnes conditions. Charles Leclerc et Hamilton ont accumulé 440 tours sur les trois journées de roulage autorisées à Barcelone, soit plus de 2000 km parcourus. Seule Mercedes a fait mieux.

Il est évidemment encore trop tôt pour se prononcer sur la hiérarchie d'une saison qui devrait, de toute façon, être mouvante sur ce plan, rythme de développement oblige. Mais, en interne, Hamilton perçoit une énergie très positive qui émane de Ferrari.

"Nous avons bien sûr encore du travail à faire pour progresser, comme tout le monde", a déclaré le septuple champion. "Mais je pense que nos débriefings ont été très constructifs. Tout le monde est vraiment motivé. Je ressens plus que jamais une mentalité de gagnant chez chaque membre de l'équipe. C'est donc très positif."

Pas (encore) de problèmes majeurs chez Ferrari

Lewis Hamilton au volant de la Ferrari SF-26 lors des essais privés de Barcelone 2026. Photo de: Ferrari

La semaine de Hamilton a commencé par une demi-journée sur une piste humide mardi. Une manière inhabituelle de démarrer une pré-saison mais pas sans intérêt selon lui : "Ça a été une semaine vraiment agréable, honnêtement. J'ai beaucoup travaillé pendant l'intersaison, mais ce que l'équipe a fait durant l'hiver pour apporter des changements en vue des essais [est positif]."

"Le début de la semaine a été un peu inhabituel, avec une journée entièrement pluvieuse, ce qui n'est pas vraiment idéal, mais l'année dernière, lorsque je suis arrivé au premier Grand Prix, le dimanche de la course était la première fois que je pilotais une Ferrari [sous la pluie], et ça a été une course très difficile. C'était donc une bonne chose d'avoir cette expérience et d'acquérir ces connaissances."

Nous n'avons pas vraiment eu de pannes, même si je suis sûr qu'il pourrait y en avoir dans les prochaines semaines.

Globalement, le Britannique se satisfait d'un roulage productif et sans heurts majeurs, même s'il s'attend à ce qu'ils puissent survenir à un moment ou un autre de la préparation pour la saison qui démarrera par le GP d'Australie début mars.

"Et puis, rien qu'en voyant le kilométrage que nous avons pu parcourir ces derniers jours, grâce au travail formidable accompli par tout le personnel à l'usine, je leur suis vraiment reconnaissant, car cela nous a permis d'être constants, sans rencontrer de problèmes..."

"Bien sûr, il y a toujours des petits détails, mais nous n'avons pas vraiment eu de pannes, même si je suis sûr qu'il pourrait y en avoir dans les prochaines semaines. Mais sinon, ces deux derniers jours ont été vraiment très solides."

Les prochains rendez-vous de la pré-saison seront les deux sessions d'essais hivernaux à Bahreïn, du 11 au 13 février puis du 18 au 20 février.