Hamilton : Le retour d'Allison "galvanise toute l'équipe" Mercedes

Écurie dominatrice du début de l'ère turbo hybride, Mercedes se cherche un second souffle depuis que Red Bull a pris le relais au sommet de la Formule 1. Les deux dernières saisons ont été compliquées, avec à la clé un seul succès décroché par George Russell... et aucun pour Lewis Hamilton. Malgré un important écart technique à combler, les troupes de Brackley espère repartir du bon pied en 2024, sous la houlette d'un James Allison redevenu directeur technique en cours de saison.

Depuis 2021, le Britannique avait pris du recul pour endosser un rôle de supervision, cédant les clés du projet technique de Mercedes à Mike Elliott. Au printemps dernier, les deux hommes ont finalement inversé leurs rôles respectifs, puis Mike Elliott a annoncé son départ de l'écurie à l'automne. Une réorganisation dans laquelle Lewis Hamilton précise n'avoir pas eu son mot à dire.

"Il est important que les gens sachent que je n'étais pas impliqué dans le départ de Mike", explique le septuple Champion du monde dans un entretien accordé à une sélection de médias, parmi lesquels Motorsport.com. "Je le connaissais depuis que j'étais chez McLaren vous savez, j'ai une grande et excellente relation avec Mike. Quand j'étais chez McLaren, j'étais en admiration devant lui, tout simplement parce qu'il est très intelligent que j'apprenais énormément de lui. Quand je lui posais des questions sur la voiture, il n'y avait rien que je puisse lui demander et pour quoi il n'avait pas de réponse."

"Ce qui est toujours difficile dans une position comme la sienne, et je me souviens de ça chez McLaren, c'est que ça leur retombe souvent dessus alors que c'est un collectif. C'est tout le monde, tout ce qui ne se met pas en place ne vient pas d'une seule personne. Il y a malheureusement des gens depuis l'extérieur qui pensent que c'est la faute d'un seul individu, mais ce n'est jamais le cas."

Lewis Hamilton reste sur deux saisons sans victoire.

James a cette mentalité de leader, plus que tout autre ingénieur que j'ai rencontré

Tourné vers l'avenir puisqu'il a prolongé son contrat pour les deux prochaines saisons, Lewis Hamilton se réjouit néanmoins de retrouver James Allison dans le rôle de leader technique qu'il avait occupé de 2017 à 2021. L'ingénieur de 55 ans semble avoir mis derrière lui une certaine forme d'usure pour se sentir de nouveau en mesure d'insuffler un vent nouveau à Brackley.

"James a cette mentalité de leader, plus que tout autre ingénieur que j'ai rencontré", assure Lewis Hamilton. "Il est en première ligne et il dit à tout le monde qu'il faut aller au feu. Je pense qu'il inspire une énorme confiance aux gens. Il est tellement éloquent dans sa manière de parler. Il fait des discours à l'équipe, semaine après semaine. Il est formidable. Il est très doué aussi pour les e-mails, il dit à tout le monde où on en est, ce que l'on doit faire, et il galvanise toute l'équipe."

"Je suis vraiment heureux qu'il soit de retour et qu'il ait eu envie de revenir. Je sais qu'avant, il n'avait pas envie de continuer parce qu'il avait fait ça très longtemps. C'est donc cool qu'il soit revenu, qu'il soit motivé, et je pense que notre amitié est plus forte que jamais."

Propos recueillis par Jonathan Noble