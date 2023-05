Russell : Allison et Elliott sont désormais "dans leur élément" chez Mercedes

Mercedes a confirmé il y a deux semaines une restructuration non négligeable à la tête de son département technique : James Allison, qui avait cédé son poste de directeur technique à Mike Elliott il y a deux ans pour prendre du recul en tant que Chief Technical Officer, le récupère, tandis qu'Elliott prend le relais comme CTO.

Cette décision fait suite aux difficultés rencontrées par Mercedes depuis le début de la nouvelle ère technique en 2022, avec des monoplaces faisant la part belle à l'effet de sol, qui causent des maux de tête à la marque à l'étoile. Allison va donc se replonger dans la F1 au quotidien, et les pilotes de l'écurie sont enthousiasmés par cette nouvelle organisation.

"C'est une excellente nouvelle pour l'équipe", estime George Russell. "Mike est probablement l'un des ingénieurs les plus intelligents que j'aie jamais rencontrés dans ma vie. Mais dans n'importe quelle équipe... Si l'on prend le football comme exemple, il y a 11 joueurs sur le terrain. Il faut s'assurer d'avoir les bons joueurs au bon poste pour obtenir le meilleur résultat collectif possible."

"En adoptant son nouveau rôle, Mike sera absolument dans son élément. Quant à James, il était évidemment sur le projet F1 à temps partiel, et maintenant il est là plus ou moins à temps plein. Ce n'est qu'un bonus pour lui et nous qu'il soit directeur technique. Il est dans son élément. Il comprend les gens, il comprend ce sport, il est un excellent leader. C'est ce dont on a besoin pour celui qui occupe ce rôle."

Lewis Hamilton souligne pour sa part : "James a toujours fait partie de l'équipe. Bien sûr, il était un peu concentré sur un autre domaine précédemment. Je pense que le fait qu'il soit un peu de retour pour soutenir et travailler aux côtés de Mike ne va que renforcer l'équipe à l'avenir. Il a évidemment une expérience énorme. Ça va juste être super pour l'équipe, particulièrement avec toutes les choses que nous voulons accomplir, non seulement en piste mais aussi en dehors."

Cependant, Russell se montre clair sur le fait que cette restructuration n'est pas une révolution. "En fin de compte, ce n'est pas une seule personne qui prend les décisions et crée une voiture. Il s'agit probablement d'une équipe de huit personnes. Avec nous et le travail auquel nous contribuons en tant que pilotes aux côtés des chefs techniques, c'est là que l'on prend ces décisions globales avant d'informer le reste de l'usine de la direction que l'on souhaite prendre. Rien ne va changer du jour au lendemain à cet égard. Mais la simple présence de James dans toutes les réunions et discussions sera bénéfique", conclut le jeune Anglais.

Propos recueillis par Matt Kew