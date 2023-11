Hamilton et Russell dans l'incompréhension, Wolff en a "marre"

Encore une fois, l'ambiance est morose dans le clan Mercedes, à l'issue de ces ultimes qualifications de la saison 2023. Sur la piste d'Abu Dhabi, un Lewis Hamilton en difficulté depuis le début du week-end a vu ses qualifications s'interrompre dès la Q2 avec le 11 chrono.

"Il y a quelque chose qui cloche sur cette voiture", a estimé le septuple Champion du monde à la radio ; il avait la mine des mauvais jours au moment de rencontrer la presse à la suite de la séance. "C'est juste une voiture très imprévisible", a-t-il expliqué laconiquement. "Mais ça a été comme ça toute l'année."

"Elle est plus imprévisible que jamais", nuance-t-il toutefois. "C’est en dents de scie à chaque virage, dès qu'on tape dans les freins, dès qu'on tourne, dès qu'on passe à la corde. Elle est complètement déséquilibrée, et c'est très dur de prédire ce qui va se passer."

George Russell, lui, a décroché la quatrième place sur la grille de départ, à six dixièmes d'Oscar Piastri et à trois dixièmes du poleman Max Verstappen. "Cette journée a été étrange, à vrai dire. Je pense qu'avant ce week-end, on aurait certainement signé pour la quatrième place. Je me sentais bien dans la voiture, mais après ce matin, on avait l'air vraiment compétitifs et on se disait que la pole position était sûrement possible", confie celui qui a signé le meilleur temps des Essais Libres 1 et 3. "Or, quand on a pris la piste pour la Q1, on n'avait simplement pas la même adhérence qu'avant."

Et le rythme de course ne donne pas du baume au cœur à Hamilton. "J'ai fait un relais un peu plus long ce matin. Mais je n'ai fait que quatre tours hier, alors je ne dirais pas [que je suis plus confiant pour dimanche]." Au moins ne reprendra-t-il plus le volant de cette monoplace délicate en qualifications. "Je ne dirais pas que je suis soulagé, mais je suis vraiment content que ce soit quasiment fini."

Le son de cloche est similaire du côté du directeur d'équipe Toto Wolff lorsqu'il lui est demandé d'où vient cette contre-performance. "J'en ai marre de devoir expliquer pourquoi ça ne s'est pas bien passé. On était performants sous la chaleur, on ne l'était pas dans le froid. Ces derniers jours, c'était l'inverse. Je suis content que ce soient les dernières qualifications de la saison et qu'on revienne avec une nouvelle voiture", conclut l'Autrichien.