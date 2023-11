Leclerc surpris d'être 2e : "J'avais peur d'être éliminé en Q1"

Charles Leclerc aura fini cette saison en beauté côté qualifications avec un cinquième résultat consécutif dans le top 2 (shootouts non compris). Devancé seulement par Max Verstappen pour 0"139, le pilote Ferrari ne s'attendait pourtant pas à réaliser une telle prestation, compte tenu de la manière dont ce Grand Prix d'Abu Dhabi a commencé pour lui.

"Franchement, vu le week-end qu'on a vécu jusque-là, je ne m'y attendais pas du tout, à ce dernier tour", commente Leclerc. "Je savais qu'il fallait que je fasse un tour absolument parfait. J'ai un peu trop glissé dans le dernier virage, mais je crois que c'était pareil pour tout le monde. En Q1 et en Q2, j'avais peur d'être éliminé ; finalement, je suis en première ligne. C'est génial."

La troisième séance d'essais libres a vu Leclerc prendre la cinquième place avec 0"7 de déficit sur George Russell ; il était ensuite dixième de Q1 à 0"3 de Verstappen, puis troisième de Q2 à 0"2. Son premier run de Q3, en pneus usés, ne lui a toutefois permis de prendre que la neuvième place provisoire – à 0"7 d'un Lando Norris équipé de gommes similaires.

"Pour quelque raison que ce soit, notre voiture est très difficile à exploiter à la perfection, alors dès qu'on est en pneus rodés…" ajoute le Monégasque. "Le premier run de Q3 était un très bon tour, mais on était derniers (sic). Je n'avais pas de grands espoirs. Mais quand on a mis les pneus neufs, tout a pris vie. La sensation était géniale. J'ai fait un super tour. Je suis vraiment content d'être en première ligne, mais c'est une grande surprise."

Charles Leclerc (Ferrari) après les qualifications

"Quand on est à un dixième derrière, c'est toujours jouable, surtout que Max a pris deux trains de pneus en Q3 et qu'on a été un peu timides au début", souligne le directeur d'équipe Frédéric Vasseur au micro de Canal+. "On a mis le deuxième mais je pense qu'on a bien fait car on aurait pu être out en Q1. Je pense que c'est une super belle qualif de Charles. C'est très, très serré. Il y a des moments où on passe par des émotions un peu diverses, où on pense qu'on va se faire sortir en Q1 ou en Q2, et puis à la fin on est à un dixième de faire la pole."

"Mais bon c'est bien, on est devant Mercedes, c'est le plus important pour nous ce week-end, et puis c'est de bon augure pour demain." Le Français ajoute : "On a besoin de cette émulation dans l'équipe, d'avoir un leader comme Charles qui nous tire en ce moment, ça nous fait du bien. Demain il part devant Russell, Hamilton est 11e, tout est ouvert."

La deuxième place du championnat des constructeurs se joue effectivement ce dimanche, Mercedes jouissant d'une maigre avance de quatre points sur Ferrari. Si Vasseur parle d'émulation et d'un Leclerc leader, c'est parce que Carlos Sainz complique la tâche à la Scuderia avec son élimination en Q1 : il n'est que 16e sur la grille.

"L'objectif est de battre [Mercedes] au championnat des constructeurs", affirme Leclerc, qui ne s'attend pas à pouvoir concurrencer Verstappen pour la victoire. "J'espère vraiment que Carlos va prendre un super départ et me rejoindre dans la bataille. Essayons de mettre nos deux voitures devant les deux Mercedes et rentrer à la maison avec la deuxième place chez les constructeurs. C'est tout ce qui compte pour moi ce week-end."