Hamilton suggère que l'IA supplante les commissaires de course

La FIA l'a reconnu, Max Verstappen aurait dû être pénalisé à la suite des qualifications du Grand Prix de Singapour. Le Néerlandais faisait l'objet de trois enquêtes pour des gênes diverses mais s'en est tiré avec deux réprimandes – entraînant une certaine frustration dans le paddock, particulièrement pour les pilotes déjà sanctionnés dans des cas similaires.

L'un des commissaires présents à Marina Bay, Matteo Perini, a ainsi admis que Verstappen aurait dû recevoir trois places de pénalité pour s'être dressé malgré lui en travers du chemin de Yuki Tsunoda. Perini a reconnu que l'absence de message radio informant le pilote Red Bull de l'arrivée de Tsunoda derrière lui n'aurait pas dû être retenue comme circonstance atténuante. Ce n'était d'ailleurs pas le seul dossier litigieux, puisque Logan Sargeant aurait également dû être sanctionné pour avoir gêné Lance Stroll.

Dans ce contexte, Lewis Hamilton veut voir du changement. Ainsi, lorsque Motorsport.com lui demande s'il est content que la situation ait été clarifiée, Hamilton répond : "Pas vraiment. Ça fait combien d'années ? La règle [sur la gêne] est la même depuis une éternité, vous savez. Je pense qu'il faut commencer à penser à l'IA pour ce genre de choses, afin que de bonnes décisions soient prises."

Le pilote Mercedes souhaiterait-il que le collège de commissaires soit le même sur tous les Grands Prix ? "J'aimerais voir si l'IA est capable de faire du meilleur travail", répond-il simplement.

George Russell et Carlos Sainz ont également exprimé leur incompréhension vis-à-vis de la décision initiale. "C'était vraiment un peu étrange de voir Max s'en tirer avec ces réprimandes la semaine dernière", confie Russell. "On recherche évidemment toujours la cohérence. On a conscience que ce n'est pas toujours facile, mais la semaine dernière, c'était un peu une évidence. Qu'il n'y ait pas eu [de pénalité] était donc étrange."

"C'est juste dommage que le gars qui domine et gagne quasiment toutes les courses soit celui qui s'en tire impunément, alors que tous les autres, on a eu des pénalités cette année", renchérit Sainz. "Et quand je dis tout le monde, c'est plus ou moins tout le monde qui a eu des pénalités. Alors c'est un peu étrange. En effet, espérons qu'ils en tirent des leçons."

Avec Adam Cooper

