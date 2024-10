Horner assure que le départ de Newey n'a "aucun lien" avec son affaire

En début d'année, Red Bull a été le cadre d'une affaire de comportement inapproprié impliquant Christian Horner, le directeur de l'équipe F1, et l'une de ses employées. Cet épisode, qui a débouché sur une enquête interne ayant blanchi le dirigeant britannique, a longtemps pollué la communication et le fonctionnement de l'écurie, à un moment où, sportivement, elle dominait encore largement les débats.

Et alors que l'affaire Horner prenait de moins en moins de place dans les discussions et que l'écurie s'apprêtait à connaître les débuts de ses difficultés sportives, la nouvelle du départ d'Adrian Newey est arrivée début mai, après plusieurs semaines de spéculations et surtout, un an après avoir conclu un nouveau contrat avec l'équipe dont il faisait partie depuis 2006.

D'aucuns ont rapidement fait le lien entre "l'affaire Horner", avec la lutte de pouvoir interne qu'elle a révélée, et la défection de Newey, même si le directeur de l'écurie autrichienne assure que ce n'est pas du tout le cas : "Je pense qu'il s'agissait d'un alignement malheureux des planètes et qu'il est très facile de dire que ça a provoqué ceci ou cela. Mais la réalité est que toutes ces choses n'ont aucun lien entre elles", ainsi déclaré Horner.

"Le départ d'Adrian était quelque chose qui, déjà à la fin de l'année 2023, le confrontait en quelques sorte à un conflit dans son propre esprit. L'accord que nous avions conclu était qu'à la fin de l'année 2025, il devait se retirer de la F1 et se contenter d'être une sorte de mentor. Sinon, j'allais perdre les autres techniciens au profit d'équipes concurrentes."

"Mais je pense qu'il a senti qu'il n'avait pas encore fait son temps en F1, et il a donc pris ses décisions pour ses propres raisons, qui sont compréhensibles. L'accord qu'il a obtenu d'Aston, avec une participation au capital et ainsi de suite, est quelque chose qui n'était tout simplement pas sur la table [chez Red Bull]. Je peux comprendre qu'Adrian veuille faire un autre tour de piste en F1, et en tant qu'actionnaire et associé d'une équipe, je ne peux certainement pas lui reprocher."

Il faut rappeler qu'Adrian Newey occupait ces dernières années chez Red Bull un poste de directeur technique en chef qui s'apparentait en réalité plus à un rôle de consultant de luxe que de véritable décideur sur les questions techniques. C'est le Français Pierre Waché qui est actuellement, et depuis plusieurs saisons, le directeur technique de l'écurie.

Avec Jonathan Noble