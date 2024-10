Max Verstappen : Red Bull ne peut pas "forcer les gens à rester"

Max Verstappen a réagi sur les départs connus ces derniers mois par Red Bull, estimant qu'il était difficile de s'attendre à ce que les figures clés de l'écurie restent indéfiniment au sein de la formation autrichienne, surtout au vu du recrutement agressif des équipes concurrentes.

Après le très médiatisé départ d'Adrian Newey annoncé en mai dernier, Red Bull a également perdu son directeur sportif historique, Jonathan Wheatley, ainsi que son responsable de la stratégie Will Courtenay. Les trois hommes vont respectivement aller renforcer les rangs d'Aston Martin, d'Audi et de McLaren.

Ces défections sont intervenues dans le contexte d'un début d'année tendu au sein de l'écurie de Milton Keynes, marqué par l'affaire Christian Horner, à propos d'un comportement potentiellement inapproprié envers une employée. Si le Britannique a depuis été blanchi en interne, l'affaire a mis en lumière des luttes de pouvoir au sein de Red Bull.

Au plus fort de cette crise, le clan Verstappen n'a pas manqué d'alerter sur le risque de voir la cohésion de l'écurie se détériorer et des "piliers" quitter le navire. Max lui-même a évoqué la possibilité d'un départ au moment où la tempête semblait en passe d'emporter Helmut Marko, conseiller historique de la marque et proche du triple champion du monde.

Six mois plus tard, la situation semble pacifiée et les postes des partants seront pourvus via des promotions internes, avec notamment la montée en grade de Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de course de Verstappen. Ce dernier a estimé, dans un entretien exclusif pour Motorsport.com à Singapour, qu'il aurait de toute façon été difficile de conserver tout le monde, au vu des campagnes de recrutement agressives menées par la concurrence. "Eh bien, nous n'avons pas très bien géré ça !", a-t-il d'abord lancé sur le ton de la plaisanterie.

Jonathan Wheatley, le directeur sportif de Red Bull Racing, est en partance pour Audi. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Comme je l'ai toujours dit, j'aurais préféré que tout le monde reste, mais en fin de compte, on ne peut pas bloquer les gens. Si vous les forcez à rester alors qu'ils ne veulent plus vraiment être ici, s'ils sont déçus ou n'obtiennent pas tout ce qu'ils veulent, il vaut peut-être mieux qu'ils relèvent un nouveau défi ailleurs. Même si pour l'équipe dans son ensemble, il aurait été préférable que tout reste en l'état."

"Il en a toujours été ainsi avec les équipes qui réussissent, la concurrence finit par [en recruter les membres]. C'est le cas dans toutes les disciplines sportives. Et certaines personnes reçoivent des offres tellement importantes de la part d'autres écuries que cela joue aussi un rôle."

D'autres techniciens ont en revanche prolongé leur engagement auprès de Red Bull comme le responsable de l'ingénierie de la performance, Ben Waterhouse, et le directeur du département aérodynamique, Enrico Balbo. Verstappen affiche donc une certaine confiance dans la direction technique de l'écurie post-Newey, d'autant qu'il affirme entretenir une excellente relation avec celui qui en est à la barre, le Français Pierre Waché.

"[La relation] est très bonne, Pierre et moi discutons beaucoup. Lorsque je suis à l'usine, je le rencontre toujours. Il est très motivé et j'aime être impliqué. Les choses fonctionnent plutôt bien, c'est juste que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances pour le moment. C'est à nous d'y remédier en tant qu'équipe."

"Je suis convaincu que les gens savent ce qu'ils font, ils l'ont déjà montré. D'autres équipes ont également de très bonnes personnes, mais je ne pense pas que ce soit le problème pour l'instant. Nous avons juste pris un mauvais virage, il était donc temps d'appuyer sur le bouton 'reset' et de suivre une autre direction."

"En fin de compte, ce ne sont pas deux ou trois personnes qui font la différence. C'est le collectif qui fait la différence. Tout le monde doit s'impliquer et bien travailler dans son rôle, c'est la chose la plus importante."



Avec Ronald Vording et Filip Cleeren