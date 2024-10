Verstappen a compris "très tôt" que la Red Bull aurait des problèmes

Avant d'aborder la dernière ligne droite de la saison, qui verra la Formule 1 enchaîner deux séries de trois Grands Prix, Max Verstappen dit avoir retrouvé un peu de sérénité. Leader du championnat avec 52 points d'avance sur Land Norris, le triple champion du monde en titre estime que Red Bull a touché le fond à Monza mais a depuis remonté la pente, et continuera à le faire.

Au volant d'une RB20 héritière des deux monoplaces précédentes conçues à Milton Keynes et qui avaient dominé en 2022 puis 2023, le Néerlandais a dû composer avec un développement qui n'a pas pris la tournure espérée par son écurie.

"Au début, j'ai été surpris moi aussi, mais si l'on regarde quels étaient nos problèmes, je les comprends complètement", explique-t-il dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "À un moment donné, on a pris la mauvaise direction. Les autres écuries n'ont pas encore été confrontées à ce point particulier, ou bien elles ont développé leur voiture d'une manière légèrement différente. C'est toujours difficile à juger."

Pourtant, la campagne 2024 avait commencé comme dans un rêve pour Max Verstappen, vainqueur à Bahreïn en ouverture du championnat avec 22 secondes d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez. Néanmoins, si les difficultés de Red Bull ont commencé à être apparentes lors des week-ends d'Imola et de Miami, lui a senti venir les problèmes bien avant.

"Très tôt, je me suis rendu compte que les sensations étaient très différentes de celles avec la voiture de l'an dernier, au niveau de l'équilibre", précise-t-il. "À ce moment-là, notre voiture était encore beaucoup plus rapide que les autres, ou peut-être devrais-je dire que les autres n'étaient pas encore aussi bonnes, donc on pouvait compenser nos difficultés."

"Lors des Grands Prix suivants, la situation n'a cessé de s'aggraver. À un moment donné, notre voiture était très difficile à piloter, et dans le même temps les autres faisaient de réels progrès."

Verstappen rassuré et raisonnablement optimiste

Max Verstappen pense que Red Bull a trouvé la solution à ses problèmes. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

En Azerbaïdjan, Red Bull a fait évoluer son plancher et Max Verstappen a ressenti de nets progrès, certes contrariés à Bakou par un mauvais choix de réglages avant les qualifications et la course. Puis il a réussi à terminer deuxième à Singapour, un tracé réputé pour être depuis quelques années le talon d'Achille de son écurie. La tendance est donc positive et lui redonne ainsi confiance et optimisme.

"C'était mieux, c'était déjà un bon pas en avant pour nous", confirme-t-il. "Je pense que l'on va désormais dans la bonne direction, ça prendra du temps. On ne peut pas changer quelque chose comme ça en une ou deux semaines, mais l'écurie était satisfaite elle aussi de ce que l'on a vu à Bakou."

Quand la F1 entamera le sprint final après un mois de pause, à Austin dans deux semaines, Red Bull introduira des évolutions sur la RB20, dont l'ampleur et l'efficacité restent à déterminer. S'il ignore si cela sera suffisant pour résister au retour de McLaren et de Lando Norris, Max Verstappen reste convaincu que le cauchemar de Monza sera derrière lui. "Je pense sincèrement que c'est le cas", insiste-t-il. "J'espère que l'on pourra continuer à progresser."

Propos recueillis par Ronald Vording