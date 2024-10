Jos Verstappen sur les départs chez Red Bull : "J'avais prévenu"

S'exprimant pour Motorsport.com, Jos Verstappen a déclaré que les départs de plusieurs membres importants de l'écurie Red Bull Racing correspondaient à ce qu'il avait anticipé en début de saison, dans le contexte de l'affaire Horner.

Au moment du Grand Prix de Bahreïn, en ouverture de la saison 2024, le père de Max Verstappen avait ainsi lancé que l'écurie autrichienne risquait "de se déchirer" si Christian Horner, alors pris dans une affaire tournant autour de son comportement présumé envers une employée de Red Bull, restait à la tête de la structure. Depuis lors, Horner a été blanchi par une enquête menée diligentée en interne et menée par un avocat indépendant.

Cependant, après cet épisode, plusieurs cadres de l'équipe ont décidé de partir : le responsable de la stratégie Will Courtenay, qui rejoindra McLaren en tant que directeur sportif, est le dernier en date d'une série de départs concernant des membres clés et de longue date, puisqu'il officiait à Milton Keynes depuis plus de 20 ans. Avant lui, le directeur technique en chef Adrian Newey ou encore le directeur sportif Jonathan Wheatley ont déjà fait leurs valises, pour rejoindre Aston Martin et Audi respectivement.

Interrogé sur le sujet par Motorsport.com à l'occasion de l'East Belgian Rally la semaine passée, Jos Verstappen a ainsi lancé : "C'est ce dont j'avais prévenu. L'équipe me dit : 'Oh, ça n'a pas d'importance, nous avons quelqu'un d'autre [à mettre à ce poste]'. Mais trop de gens [ont décidé de partir] désormais. Max est interrogé là-dessus à chaque fois et ainsi de suite. Donc, oui, je pense que ce qui se passe en ce moment n'est pas une bonne chose."

Horner a plusieurs fois expliqué que l'équipe était suffisamment solide pour encaisser de tels départs, une vision des choses qui a d'ailleurs présidé à la restructuration décidée le mois dernier, qui a vu plusieurs membres actuels de Red Bull Racing, dont l'ingénieur de course de Max Verstappen, être promus à des postes nouvellement créés. "[Horner] passe toujours ça sous silence", a ajouté Jos Verstappen.

Sur le plan sportif, après une entame de saison dominante, Red Bull reste sur huit Grands Prix sans victoire, ce qui n'était plus arrivé depuis 2020. Au championnat constructeurs, McLaren a pris l'avantage à Bakou et compte désormais 31 points d'avance. Chez les pilotes, Max Verstappen demeure aux commandes avec une avance de 52 unités sur Lando Norris, à six courses et trois sprints de la fin de saison.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi