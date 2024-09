Le responsable de la stratégie Red Bull va rejoindre McLaren

C'est un nouveau départ qui touche Red Bull et l'un de ses membres historiques. Responsable de la stratégie de course au sein de l'écurie de Milton Keynes, Will Courtenay va rejoindre McLaren dans les prochains mois. Ce transfert a été officialisé mardi par les deux écuries.

Le Britannique travaille pour l'équipe autrichienne depuis une vingtaine d'années et occupe ses fonctions actuelles depuis 14 ans. C'est toutefois dans un nouveau rôle qu'il officiera chez McLaren, où il endossera le costume de directeur sportif, sous la houlette du directeur de la compétition Randeep Singh.

"Nous sommes ravis d'accueillir Will chez McLaren", annonce le directeur de l'écurie de Woking, Andrea Stella. "Son expérience, son professionnalisme et sa passion pour le sport automobile en font le candidat idéal pour diriger notre département sportif."

"Nous entrons maintenant dans une phase décisive pour ce qui est de la trajectoire d'une équipe, et nous sommes convaincus qu'il constituera un excellent renfort au sein de notre solide équipe dirigeante, tandis que nous faisons tout pour être en mesure de nous battre pour des victoires et des titres mondiaux."

La date à laquelle l'arrivée de Will Courtenay sera effective chez McLaren n'est pas précisée, alors que son contrat chez Red Bull court jusqu'à mi-2026. A priori, il devrait rester lier à son employeur jusqu'à cette date.

"Will a reçu une proposition pour devenir directeur sportif", indique un porte-parole de Red Bull Racing. "Après de bons et loyaux services pendant si longtemps, au sein de l'écurie depuis la période Jaguar, nous sommes tristes de le voir partir, mais nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle étape dans sa carrière. Will continuera à faire partie de l'équipe jusqu'à la fin de son contrat, soit jusqu'en milieu d'année 2026."

Ce futur départ parmi les membres importants de la direction de Red Bull vient s'ajouter à ceux annoncés ces derniers mois du directeur technique en chef Adrian Newey, qui rejoindra Aston Martin au printemps 2025, et du directeur sportif Jonathan Wheatley, futur directeur de l'équipe Audi.

La semaine dernière, Red Bull a justement officialisé un réaménagement de son organigramme, avec notamment la promotion de Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen.