Horner prône la "liberté" face aux stratégies obligatoires

En raison de défaillances des pneus Pirelli sur les nouveaux vibreurs de la piste de Losail, identifiées par le manufacturier italien au microscope, le Grand Prix du Qatar a été le théâtre d'une règle inédite en Formule 1 : des relais de 18 tours maximum par train de gommes, pour au moins trois arrêts au stand par monoplace – soit quatre relais en tout. Cela a permis que l'épreuve se déroule sans incident.

Voilà qui avait le mérite de représenter une nouvelle donne stratégique et de permettre aux pilotes d'attaquer bien plus qu'à l'accoutumée, mais cela a-t-il rendu la course trop prévisible ? C'est l'avis de Christian Horner, qui estime de surcroît que l'impact sur la gestion du stock de pneumatiques est néfaste, et que généraliser cette règle serait donc une mauvaise idée.

"Je pense qu'il faut donner de la liberté, qui engendre de la créativité", affirme le directeur de Red Bull Racing. "Des arrêts au stand obligatoires ? Cela aura une influence sur la fin des qualifications et sur le nombre de tours que l'on fait en qualifications afin d'économiser les pneus pour la course… Alors ça, pour moi, ça n'a pas de sens. On veut faire la course la plus rapide, que ce soit avec un, deux ou trois arrêts. C'est ce qu'il faut faire."

Christian Horner, directeur de Red Bull Racing

Chez Red Bull, les stratèges ont décidé de retarder au maximum les arrêts au stand du vainqueur Max Verstappen, avec trois relais de 17 tours suivis d'un run de six tours seulement, afin de pallier le risque de toute neutralisation de la course. Cela a pu contribuer au fait que son avance sur son dauphin Oscar Piastri était inférieure à cinq secondes sous le drapeau à damier, bien que le Néerlandais ait disposé du stock de pneus le plus favorable du plateau.

"Du point de vue de la sécurité, je comprends parfaitement pourquoi ils ont fait ça", poursuit Horner. "Peut-être que ce n'était pas la stratégie optimale pour cette course, mais c'était une course différente qui a mis à l'épreuve les stratèges de manière différente."

"Le truc, c'est que c'était bien plus prévisible car on connaissait la durée maximale des relais pour chaque voiture. Pour nous, il s'agissait donc de gérer le risque d'être exposé à une voiture de sécurité dans les dix derniers tours ; c'est pourquoi nous avons délaissé une stratégie optimale pour assurer que nous étions couverts au cas où les pilotes derrière auraient un arrêt gratuit, pour que Max ait les meilleurs pneus possibles. C'était donc une stratégie de limitation des risques, particulièrement dans ces dix derniers tours."

Horner estime par ailleurs qu'imposer de facto trois arrêts a "dilué" ce que pouvait accomplir Sergio Pérez en s'élançant de la voie des stands, le Mexicain s'étant classé dixième après avoir obtenu trois pénalités de cinq secondes pour non-respect des limites de la piste.

