Horner publiquement soutenu par Red Bull à la tête de l'écurie

Discret depuis le début de l'affaire Horner, Oliver Mintzlaff a apporté un soutien public et de poids à Christian Horner, conforté à la tête de l'écurie Red Bull. Dans une interview accordée au Bild am Sonntag, et au cours de laquelle il a critiqué l'attitude de Toto Wolff dans sa tentative de séduire Max Verstappen, il a fait preuve de clarté sur la question.

Christian Horner a fait l'objet d'une enquête interne au mois de février, après des accusations de comportement inapproprié envers une employée, à la suite de laquelle il a été innocenté. L'affaire a toutefois fait émerger des luttes politiques intestines et les épisodes se sont multipliés. Cette semaine, Red Bull a enregistré un premier départ, celui de son directeur technique en chef Adrian Newey, dans le contexte de ces tensions, bien que le Britannique ne les désigne pas directement comme étant à l'origine de sa démission.

Depuis la mort de Dietrich Mateschitz à l'automne 2022, Oliver Mintzlaff est devenu l'un des hommes forts en Autriche de la direction du groupe Red Bull, dont il est directeur des projets d'entreprise et des investissements, et par extension des engagements sportifs de la marque. Interrogé sur le fait de maintenir Christian Horner en poste, il répond sans ambigüité : "J'en suis convaincu. Il ne pense qu'au succès de l'écurie et c'est un très bon directeur général."

En dépit du départ d'Adrian Newey, Oliver Mintzlaff se montre confiant pour l'avenir de la structure de Milton Keynes, y compris pour l'ère qui s'ouvrira en 2026 avec, en plus d'un changement réglementaire d'envergure, une unité de puissance conçue et produite pour la première fois par Red Bull Powertrains, avec le soutien de Ford.

"Adrian a fait de grandes choses ici au fil des ans et a joué un rôle important dans la conquête de nos 13 titres de champion du monde", insiste l'homme d'affaires allemand. "C'est évidemment dommage qu'il nous quitte, mais nous en avons discuté dans le cadre d'un dialogue très honnête et respectueux. Ce qu'il laisse derrière lui n'est pas seulement son héritage unique mais aussi une structure qu'il a contribué à bâtir. Bien sûr, il nous manquera, également en tant que personne, mais demain, nous saurons toujours comment construire une Formule 1 très rapide."

"En 2026, nous voulons continuer comme actuellement : au sommet de la Formule 1. Il n'y a évidemment aucune garantie pour ça, mais nous avons prouvé que nous pouvions bien gérer les changements majeurs de réglementation, tandis que d'autres écuries n'ont pas réussi à réduire l'écart pendant trois ans. Max l'aura également remarqué, et ça me rend totalement optimiste pour l'avenir. Nous n'avons pas commencé à préparer 2026 hier. C'est sûr que construire son propre moteur est une mission énorme et un défi, mais nous sommes confiants dans notre capacité à maîtriser ce cap. C'est la prochaine étape du développement de Red Bull."