Huile sur la grille de départ : Sainz dénonce une situation "inacceptable"

Comme à l'accoutumée pour chaque Grand Prix, la parade des pilotes est le théâtre d'un tour de piste par les 20 acteurs principaux du championnat, généralement sur des voitures historiques conduites par leur propriétaire.

Or, à Las Vegas, une heure et demie avant la course, la voiture transportant Oscar Piastri a eu une fuite d'huile sur le côté gauche de la grille de départ, les commissaires ayant dû utiliser une poudre absorbante afin d'éviter tout incident lors de la course. La perte d'adhérence était toutefois inévitable, et Carlos Sainz estime que cette trace d'huile est responsable de son accrochage avec Lewis Hamilton au premier virage.

"J'ai vu beaucoup d'huile provenant des voitures que l'on a utilisées pour faire la parade des pilotes ; voilà autre chose que la FIA doit étudier", déclare Sainz, qui s'est malgré tout classé sixième. "Ce n'est pas juste du tout que l'huile se soit trouvée sur la trajectoire intérieure. Déjà que la piste est sale, on met sur la piste des voitures dont l'huile fuit une heure avant la course. Encore une fois, c'est inacceptable. Ça nous a probablement coûté, avec les accidents au premier virage."

"Ce n'était pas cool, surtout qu'on s'alignait dans notre meilleure position de l'année", renchérit Pierre Gasly, qui partait quatrième et a fini onzième à l'issue d'une course difficile. "J'en ai déjà discuté avec la FIA, et je suis sûr qu'on va changer quelques choses, car ça ne paraît pas vraiment juste que certains pilotes aient dû prendre le départ sur l'huile et d'autres sur un asphalte dégagé. Je suis sûr qu'ils vont résoudre ça."

Directeur de l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA), George Russell ajoute : "Ce n'est pas la première fois qu'on voit ces voitures historiques perdre de l'huile. C'était stupéfiant de voir comme c'était grave. Mais ils ont fait du bon travail pour mettre ça en ordre en vue de la course."

