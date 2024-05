Hülkenberg persuadé que Haas restera "juste" à son égard

Rappelé par Haas au début de la saison 2023, Nico Hülkenberg était revenu en F1 en tant que titulaire après deux ans passés dans le rôle de pilote de réserve pour Aston Martin – qui lui avait tout de même permis d’effectuer deux piges en remplacement de Sebastian Vettel, malade, début 2022.

S’il n’a marqué des points qu’à une seule reprise en 2023 (avec une septième place en Australie), le début de la campagne 2024 s’avère beaucoup plus performant. Sur les cinq premiers Grands Prix en effet, le pilote allemand a terminé trois fois dans le top 10, avec pour meilleur résultat une neuvième place, en Australie toujours.

Et, alors qu'il vient d’ores et déjà d’être annoncé en partance pour Sauber à la fin de la saison, pour constituer à terme une partie du duo de pilotes Audi en 2026, Hülkenberg est persuadé que la belle entente régnant actuellement entre lui et la structure américaine ne sera pas altérée par cette annonce.

"Je pense que les choses continueront d'être justes et bonnes [entre Haas et moi]", a-t-il ainsi confié à Sky Sport Germany. "L'équipe et moi-même avons tout intérêt à terminer la saison le mieux possible et avec succès. Nous voulons essayer de battre toutes les autres équipes du milieu de terrain, et je ne pense pas que ce soit totalement irréaliste étant donné la façon dont les choses se présentent aujourd'hui. Nous allons continuer à travailler en équipe dans la bonne direction."

Nico Hulkenberg se félicite de sa relation avec Ayao Komatsu, team principal de Haas Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

De fait, Haas, qui compte cinq points au championnat (en ajoutant la dixième place de Kevin Magnussen en Australie), occupe la septième position chez les constructeurs devant les trois formations n’ayant pas encore ouvert leur score jusqu’ici : Williams, Alpine et Sauber.

Mais, parallèlement, "Hulk" sait qu’il lui faudra, à un moment donné, être mis à l’écart des discussions concernant le développement de la Haas dans le futur. Une situation qu’il est prêt à accepter. "Oui, certainement, à un moment donné [ce sera le cas]", continue-t-il. "Dans deux, trois ou quatre mois, je pense. L'année prochaine, les voitures ne changeront pas vraiment de manière radicale. Il n'y aura donc plus de super secrets à emporter. Je suis détendu à ce sujet."

Le vainqueur des 24 Heures du Mans 2015 (avec Porsche) se réjouit également de la relation qui le lie au nouveau team principal de l’écurie Haas, Ayao Kamatsu, qui a pris la suite cet hiver du très médiatique Günther Steiner, et qui aurait bien aimé conserver Hülkenberg au sein de son écurie pour l’an prochain.

"Il s'est battu [pour me garder]. Jusqu'à l'annonce, c'était génial de travailler avec lui. En termes de coordination également. J'en ai parlé ouvertement avec lui il y a quelques semaines, je lui ai dit qu'il y avait une bonne dynamique et qu'une décision serait probablement prise le plus tôt possible."

"Il s'est battu, il a tout donné. La décision n'a pas été facile à prendre pour moi. J'y ai déjà réfléchi. Haas est l'équipe qui a rendu mon retour possible. Mais en fin de compte, la meilleure perspective sportive pour moi, personnellement, est tout simplement Audi."