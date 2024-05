Zhou Guanyu vise "un projet à long terme" en F1

Alors que l’échiquier des transferts se met doucement en place pour la saison 2025, Sauber/Audi a déjà avancé ses pions, en officialisant Nico Hülkenberg pour l’an prochain, puis pour 2026, lorsque la structure suisse passera définitivement sous le giron du constructeur.

Une annonce qui ne laisse désormais plus qu’un siège vacant chez Sauber pour 2025, et qui implique fatalement le départ d’un des deux pilotes actuellement engagés par la structure d’Hinwil, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, tous deux en fin de contrat à l’issue de la campagne 2024.

Zhou, qui dispute actuellement sa troisième saison en F1, a été interrogé sur ses perspectives d’avenir ce jeudi, en prélude du Grand Prix de Miami. "J'essaie de toujours me concentrer sur ce qui est le mieux en termes de projet à long terme qui me donne une très grande motivation", a déclaré le natif de Shanghai. "Je me sens suffisamment à l'aise pour rester sur la grille de départ l'année prochaine."

"J'ai l'impression qu'il est encore un peu tôt", tempère-t-il cependant. "Bien sûr, pour nous en tant que pilotes, ce n'est pas un processus facile, les dernières courses, disons qu'un pilote prend déjà le siège pour les années à venir, mais cela n'a pas vraiment changé mon approche."

"J'essaie toujours de donner tout ce que j'ai sur la piste parce que je veux montrer aux gens que je suis capable de faire cela pour mon avenir. C'est la chose la plus importante. C'est un grand marché de pilotes qui pourrait changer l'année prochaine, alors je pense que nous allons saisir toutes les opportunités et essayer de voir ce qui est le mieux pour moi et pour mon avenir en F1."

Un retour chez Alpine en vue ?

Pilote Renault Sport Academy, puis Alpine Academy en Formule 2, de 2019 à 2021, Zhou Guanyu a quitté le giron du constructeur français, avec lequel il a disputé ses premiers essais en F1, pour s’engager avec Alfa Romeo Sauber au début de la saison 2022.

Aujourd’hui, il est associé à des rumeurs qui le voient revenir sous les couleurs d’Alpine en 2025, au cas où Pierre Gasly ou Esteban Ocon, dont les contrats arriveront là aussi à échéance à l’issue de la saison 2024, ne quittent l’écurie tricolore l’an prochain.

Guanyu Zhou a déjà porté les couleurs d'Alpine par le passé, en tant que pilote essayeur. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou n’écarte pas cette hypothèse, et avoue avoir gardé de bonnes relations avec son ancien employeur. Celui-ci devrait de son côté voir d’un bon œil l’arrivée en son sein d’un pilote chinois, dont la popularité a explosé dans son pays, comme l’a démontré l’enthousiasme des supporters à son égard lors du dernier Grand Prix de Chine.

"J'ai quitté Renault non pas car nous étions brouillés, car je pense que cela s'est fait en douceur, mais simplement parce qu'il n'y avait qu'une seule place disponible, et c'était Sauber/Alfa Romeo, alors ils m'ont libéré", a-t-il ajouté.

"Et c'est en quelque sorte la fin de mon contrat avec l'Académie qui m'a promu en F1. Alors oui, je pense que la relation est toujours là. Et en termes d'opportunités, je pense qu'il y en a. Mais à quel point ? Je n'en suis pas sûr. Il est trop tôt pour le dire. Mais bien sûr, je cherche à voir ce qui fonctionne le mieux pour moi."

Avec Frankie Mao, propos recueillis par Mandi Curi