Hülkenberg "renverra l'ascenseur" à Magnussen pour son aide à Djeddah

Nico Hülkenberg a été l'un des pilotes à rester en piste après la sortie prématurée de la voiture de sécurité lors du Grand Prix d'Arabie saoudite. Une stratégie qui s'est d'ailleurs retournée contre Lando Norris de chez McLaren et Lewis Hamilton de chez Mercedes, les deux écuries espérant une deuxième voiture de sécurité qui ne s'est jamais manifestée.

Hülkenberg a également dû effectuer un arrêt au stand sous drapeau vert, ce qui aurait normalement dû l'écarter de la course aux points. Mais derrière lui, son coéquipier Kevin Magnussen a doublé la VCARB de Yuki Tsunoda pour protéger son équipier du reste du peloton. Magnussen a ensuite ralenti pour permettre à l'Allemand de creuser un écart suffisamment important pour passer au stand sans perdre la dixième place. Le plan a fonctionné à la perfection, Hülkenberg est sorti des stands avec deux secondes d'avance sur le Danois et ses poursuivants frustrés.

Ce point a été qualifié de "précieux" par le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, puisque Haas et ses rivaux directs sont nettement en retrait derrière les cinq meilleures écuries de ce début de saison 2024.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hülkenberg a déclaré qu'il était reconnaissant envers l'esprit d'équipe de Magnussen et a promis de lui rendre la pareille à la prochaine occasion.

"Je suis heureux de ce point", a déclaré Hülkenberg. "Super travail d'équipe de la part de Kevin. On m'a dit qu'il m'avait vraiment aidé en retenant le peloton derrière lui, ce qui m'a évidemment permis de gagner un point. Il a fait du très bon travail de ce côté-là. Alors merci, je lui renverrai l'ascenseur plus tard dans la saison."

Hülkenberg a déclaré qu'il ne savait pas à ce moment-là que Magnussen l'aidait et a été surpris par l'écart qu'il a pu creuser avec les voitures derrière lui : "Non, non, je ne le savais pas. On m'a dit que l'écart s'était creusé, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai juste pensé : 'Je suis tellement bon que je m'échappe du peloton'", a-t-il plaisanté. "La plupart du temps, j'étais seul, je pilotais, j'attaquais. Il n'y avait pas d'économie de pneus, j'étais à fond, c'était assez physique. Mais j'ai apprécié."

Sur son chemin vers la dixième place, Hülkenberg s'est brièvement heurté à l'impressionnant débutant de Ferrari, Oliver Bearman, qui a finalement dépassé le pilote Haas avant d'aller chercher la septième place.

"Je pense qu'il s'est bien débrouillé. Dès la troisième séance d'essais libres, il était déjà dans le coup, il attaquait", a déclaré Hülkenberg à propos du jeune homme de 18 ans. "J'ai essayé de le retenir pendant quelques tours, puis il m'a doublé trop tôt et je l'ai repassé à mon tour, donc j'ai essayé de lui faire user un peu ses pneus. Mais cela n'a pas suffi, leur voiture a un trop gros avantage."