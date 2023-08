Hülkenberg soulagé : le week-end "très morne" de Spa est fini

Haas n'est plus entré dans le top 10 d'un Grand Prix depuis Miami début mai, n'ayant eu à se mettre sous la dent que les trois unités décrochées par Nico Hülkenberg dans le sprint du Red Bull Ring, et les pilotes de l'écurie américaine commencent à trouver le temps long. Qu'il paraît loin, le temps où Hülkenberg se qualifiait deuxième à Montréal !

Ce week-end à Spa-Francorchamps, le seul rayon de soleil (et encore) a été la 13e place de Kevin Magnussen en qualifications, exercice où Hülkenberg s'est classé dernier. L'Allemand n'a même pas pu signer de chrono lors du shootout à cause d'un mauvais timing avec le drapeau à damier, Magnussen ayant pour sa part été éliminé en SQ1.

Les deux hommes se sont classés 14e et 17e du sprint, le Danois devant son coéquipier comme pendant le reste du week-end, avant qu'il n'obtienne la 15e position en course. Parti des stands à cause d'un changement de réglages sur sa Haas désormais équipée d'un moteur neuf, Hülkenberg a fini bon dernier.

"C'est bien que ce week-end soit terminé !" lance la lanterne rouge du Grand Prix avec un sourire amer. "Ça a été un week-end très morne pour nous. On va l'oublier, repartir de zéro, se ressaisir et, espérons-le, revenir un peu plus forts après la trêve estivale."

Au moins Hülkenberg a-t-il pu s'amuser lors d'un premier tour où, malgré le handicap évident d'un départ dans la pitlane, il a pris l'avantage non seulement sur la McLaren endommagée d'Oscar Piastri mais aussi sur Daniel Ricciardo et sur son coéquipier.

"Il y avait un énorme embouteillage en bas d'Eau Rouge [à cause de la McLaren au ralenti, ndlr], j'ai vu qu'ils étaient tous obligés de lever le pied et de se laisser passer les uns les autres pour ne pas avoir d'accident, et moi, je revenais sur eux en allant à fond, c'était assez marrant !" s'esclaffe le vétéran.

La bataille entre Haas et Williams va-t-elle tourner à l'avantage de l'écurie britannique ?

Cette contre-performance ne laisse pas imaginer que Haas puisse facilement ajouter d'unités à son compteur, alors que l'écurie est au coude-à-coude avec Williams pour la septième place du championnat des constructeurs, avec onze points partout. Or, Alexander Albon tutoie régulièrement le top 10 à bord du bolide bleu : il y a danger.

"Ce dont on a vraiment besoin, c'est d'évolutions, de performance supplémentaire réelle", insiste Hülkenberg. "Cette piste a beaucoup exposé les faiblesses de notre voiture, c'est pour ça que l'on n'a été compétitifs dans aucune séance. On a du pain sur la planche."

"On n'a pas beaucoup modifié la voiture", concède pour sa part Magnussen. "Ce dont on a besoin, c'est d'utiliser toutes les connaissances et les données que l'on a obtenues lors de la première moitié de saison, et de trouver quelque chose de mieux. Car on a besoin de mieux pour obtenir cette septième place chez les constructeurs, sinon on va la perdre."

Hülkenberg préfère en tout cas voir le positif dans son malheur. "Maintenant, j'ai un moteur neuf. On verra jusqu'où ça nous mène !"

Propos recueillis par Adam Cooper et Matt Kew