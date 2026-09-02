Kimi Antonelli et le paradoxe de l'Italie

Leader du championnat depuis sa prise de pouvoir au soir du Grand Prix du Japon, troisième épreuve de la saison 2026, Kimi Antonelli aborde une 13e manche forcément spéciale dans sa campagne. C'est en effet le GP d'Italie, à Monza.

Si le public transalpin n'a longtemps eu d'yeux de Chimène que pour la Scuderia Ferrari, qui - faute de pilote du cru en position de jouer le titre mondial - a longtemps contribué à porter haut les couleurs du drapeau italien, le fait qu'Antonelli puisse mettre fin à une traversée du désert de plus de 70 ans est forcément un évènement.

En effet, en dépit de l'importance de l'Italie dans le sport automobile mondial, et dans la F1 en particulier, aucun pilote de la "botte" n'a coiffé de couronne depuis le second titre d'Alberto Ascari en 1953. Trois sacres sur les quatre premiers championnats du monde donc, puisque Giuseppe Farina avait été le premier en 1950, puis... plus rien.

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Il y a certes eu, depuis 1953, bien d'autres Italiens victorieux, mais la comparaison brute suffit à faire comprendre que l'on parle du jour et de la nuit : alors que, sur les quatre premières campagnes du championnat du monde (1950-1953), 20 victoires étaient à mettre au crédit des Italiens (Farina, Ascari, Luigi Fagioli et Piero Taruffi), il a fallu 50 ans et 11 autres pilotes pour parvenir à faire retentir 23 autres "Fratelli d'Italia" célébrant un pilote vainqueur de GP.

Ferrari a beau être indissociable de la fierté italienne en Formule 1, c'est un peu comme si la Scuderia avait vampirisé l'essence nationale de la victoire au détriment des pilotes. D'ailleurs, quand on s'y penche de plus près, il n'y a réellement qu'un seul Italien qui a eu une opportunité sérieuse de titre entre 1954 et 2025, à savoir Michele Alboreto en 1985 avec... Ferrari.

Pire encore, si l'on excepte la saison 1969 où aucun pilote italien n'a couru - mais qui suivait les décès de Lorenzo Bandini et Ludovico Scarfiotti -, le vivier de candidats à la F1 a même fini par se tarir à l'aube des années 2010 quand, après les départs de Jarno Trulli et Vitantonio Liuzzi - qui végétaient dans des écuries de fond de tableau -, il n'y avait tout simplement pas de relève.

Auteur de 62 départs, Antonio Giovinazzi a été le seul pilote italien de F1 entre 2012 et 2024. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Si Antonio Giovinazzi a pris des départs en 2017 (en tant que remplaçant chez Sauber) puis entre 2019 et 2021 chez Alfa Romeo (en fait l'écurie Sauber renommée), il a été le seul pilote à représenter son pays en Grand Prix entre 2012 et 2024, sans résultat particulièrement mirifique.

L'arrivée d'Antonelli chez Mercedes en 2025, en remplacement de Lewis Hamilton, a beaucoup été questionnée : d'aucuns la jugeaient trop précoce, surtout au vu d'une saison 2024 de F2 pas particulièrement convaincante, quand d'autres jugeaient le timing presque idéal pour faire ses classes au vu des faibles attentes pesant sur une écurie Mercedes qui semblait destinée à se montrer en retrait.

Mercedes n'a effectivement pas particulièrement brillé l'an dernier, un bon résumé de la façon dont s'est passée pour elle l'ère du retour à l'effet de sol, mais cela n'a tout de même pas empêché Antonelli de multiplier les contre-performances et les erreurs, avec cette saison européenne proche de l'indigence et qui a fini par susciter des remontrances de la part d'un Toto Wolff qui avait longtemps porté un regard bienveillant sur celui qu'il présentait comme un prodige.

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Un an plus tard, donc, au seuil du GP d'Italie 2026, ces doutes ont été grandement balayés. Il reste encore des questions, forcément, tout comme il reste encore beaucoup de Grands Prix à disputer avant de savoir si Ascari aura ou non un successeur. Mais Antonelli a depuis, à lui seul, déjà ajouté six victoires au contingent des pilotes italiens et s'avance en large leader du classement à Monza.

Un scénario idéal sur le papier mais - comme s'il était décidément écrit que, depuis plus de 70 ans, l'histoire des pilotes italiens en F1 devait être contrariée - dont il est presque certain - presque, n'insultons pas l'avenir - qu'il n'accouchera pas d'une victoire d'Antonelli car ce dernier va être condamné à une pénalité moteur. Il partira ainsi depuis le fond de grille.

La faute aux défaillances du début de saison, la faute à un circuit de Monza où dépasser est moins compliqué qu'ailleurs, la faute au destin... Dans tous les cas, il y a dans cette situation du positif, Wolff n'ayant pas manqué de souligner qu'avoir à se concentrer sur la course et sur la remontée allait permettre à son pilote de ne pas trop s'attarder sur la pression liée à son nouveau statut de candidat à la victoire chez lui.

S'exprimant sur le site officiel de la F1, Antonelli a en tout cas reconnu qu'il allait aborder son épreuve à domicile d'une façon différente des années précédentes. "Je suis très impatient. Je pense que l'ambiance sera formidable et que ce sera très différent de l'année dernière. J'aborde cette épreuve avec une attitude différente, un état d'esprit différent, et je suis certain que je vais pouvoir profiter beaucoup plus de ce week-end. J'ai vraiment hâte d'y retourner."