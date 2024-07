Lando Norris : "Nous avons tout gâché"

Lando Norris a vécu une course en dents de scie lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote McLaren a tout d'abord perdu sa troisième place au profit de Max Verstappen dès le premier virage. Quelques tours plus tard, le pilote britannique à repris son dû au Néerlandais avant de fondre sur les deux pilotes Mercedes quand la pluie a fait son apparition dans le ciel anglais.

Il a alors pris la tête de la course avant de s'arrêter une première fois au stand pour chausser les pneus intermédiaires. À l'issue de cet arrêt, Norris se trouvait toujours en tête, gérant sa course devant Lewis Hamilton. C'est quand le soleil a fait son retour que la course a basculé pour le Britannique. Lorsqu'il a fallu rechausser des pneus slicks après que l'asphalte ait séché, le natif de Bristol a attendu un tour de trop avant de procéder à son arrêt aux stands.

Cela a permis à Lewis Hamilton de passer devant son compatriote et de signer son 104e succès en Formule 1. À cinq tours de la ligne d'arrivée, Lando Norris a perdu la seconde place au bénéfice de Max Verstappen avant de passer sous le drapeau à damier en troisième position. À la fin de l'épreuve, il a reconnu que lui et son équipe n'avaient pas pris les bonnes décisions.

"On ne prend pas les bonnes décisions, mais en même temps, je m'en veux aujourd'hui de ne pas avoir pris certaines de ces décisions. Je déteste ça. Je déteste me retrouver dans cette position et avoir des excuses pour ne pas avoir fait un assez bon travail".

Il a ensuite ajouté que "tant de choses allaient bien, et nous avons tout gâché lors du dernier arrêt. C'était un tour, mais je ne pense pas non plus que c'était le bon tour. Je pense que même si j'étais rentré dans le tour parfait, notre décision de passer en pneus tendres n'était pas la bonne, et je pense que Lewis aurait gagné quoi qu'il arrive. Deux décisions de notre côté nous ont tout coûté aujourd'hui donc, surtout ici, c'est très décevant."

En retrait lors du premier relais sur le sec, les McLaren ont commencé à montrer leur potentiel lorsque les conditions sont devenues plus humides, rattrapant puis dépassant les deux Mercedes avant les premiers arrêts au stand. Même s'il estime que McLaren n'a pas été l'équipe la plus rapide dans les courses où elle s'est battue pour la victoire, il a souligné sa frustration de ne pas avoir ajouté un nouveau succès après sa victoire à Miami.

"Nous n'avons pas été assez rapides aujourd'hui, je pense. Quand c'était complètement sec, la Mercedes était beaucoup plus rapide. Dans des conditions humides, nous avons peut-être semblé un peu meilleurs. Mais nous avons du travail à faire. Je ne pense pas que nous ayons encore eu un week-end où nous avons été clairement les plus rapides. Nous avons toujours été présents et nous nous sommes battus, mais nous n'avons jamais eu "la" voiture."

"Nous devons continuer à travailler en tant qu'équipe. Je dois continuer à travailler sur mes propres affaires et essayer de les mettre ensemble, parce qu'il y a encore beaucoup de points positifs. Il y a tellement de bonnes choses, et tellement de choses en place. Mais c'est frustrant de voir qu'à plusieurs reprises cette saison, nous avons gâché quelque chose qui aurait dû nous revenir. "

Avec Jake Boxall-Legge