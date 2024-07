Alpine a fait "les mauvais choix du début à la fin" à Silverstone

La série de quatre Grands Prix dans les points a pris fin à Silverstone pour Alpine, et pas dans la demi-mesure. L'écurie française, en difficulté sur le tracé britannique, a vécu un week-end à oublier en n'ayant jamais été en mesure de tirer son épingle du jeu malgré des conditions de course qui permettaient d'espérer.

Surtout, la structure d'Enstone a perdu d'emblée l'une de ses deux cartouches puisque Pierre Gasly a été contraint à l'abandon dès la fin du tour de formation. Le pilote tricolore n'a même pas pris la peine de s'installer sur la dernière ligne de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, à laquelle il avait été condamné dès vendredi par une pénalité moteur après avoir renouvelé son stock de pièces.

"On suspecte un problème sur la boîte de vitesses malheureusement, ce qui nous empêche de prendre le départ", a-t-il déploré au micro de Canal+. "Il faut qu'on analyse. C'était déjà compromis depuis le début avec les changements de batterie et de moteur, mais ça reste une course, il y a tout qui peut se passer. C'est dommage. J'espère qu'on pourra mettre ça de côté et faire le reste de la saison sans problème."

Après des qualifications ratées et une élimination en Q1 évitable, Esteban Ocon partait lui aussi depuis les dernières places. Auteur d'un envol prudent, le Normand a accroché le bon wagon mais le choix audacieux de chausser les tendres a précipité sa perte, le contraignant à passer au stand avant l'arrivée de la pluie.

Par la suite, la course de l'A524 a toujours semblé à contre-temps des bonnes décisions à prendre concernant l'état de la piste et le choix de chaque bon moment dans les transitions entre pneus intermédiaires et pneus slicks. Après pas moins de quatre passages par les stands, il a échoué au 16e rang sans jamais avoir pu entrevoir le top 10.

"Les mauvais choix , tout simplement... du début à la fin...", résume-t-il au micro de Canal+. "Je pense que ce week-end a été rempli de mauvais choix. On n'a pris aucune bonne décision depuis le début de ce week-end, donc ça a été très compliqué. Il n'y a rien à tirer de ce week-end. Il faut qu'on tourne la page et qu'on pense à la prochaine course."

"Je pense que l'équipe en a besoin [d'une pause]", conclut-il. "Moi ça va, je suis prêt à rouler demain s'il le faut, mais honnêtement, c'était compliqué ce week-end."