104e succès pour Lewis Hamilton : "Il n'y a pas de meilleur sentiment"

Deux ans, sept mois et deux jours. C'est le temps que les fans de Lewis Hamilton ont dû attendre avant de revoir leur pilote favori sur la plus haute marche du podium. De plus, il ne s'agit pas de n'importe quel podium puisque le septuple Champion du monde renoue avec le succès sur ses terres, devant son public, en Grande-Bretagne.

Grâce à sa 104e victoire en carrière, le pilote britannique bat un nouveau record. Il signe son neuvième succès sur le circuit de Silverstone et devient l'unique pilote, devant Michael Schumacher, à remporter autant de victoires sur un même circuit.

Alors que le pilote Mercedes quittera l'écurie allemande à l'issue de la saison, cette victoire sonne comme le meilleur des adieux qu'il puisse faire à la structure pour laquelle il pilote depuis 12 ans. Au moment de s'extirper de sa monoplace, Lewis Hamilton n'a pas pu retenir ses larmes.

"Je ne peux pas m'empêcher de pleurer ! Depuis 2021, je me suis levé tous les jours pour essayer de me battre, de m'entraîner, de me concentrer sur ma tâche et de travailler aussi dur que possible avec cette équipe formidable. C'est ma dernière course ici, au Grand Prix de Grande-Bretagne, avec mon équipe, alors je voulais tellement gagner pour eux parce que je les aime."

"Je leur suis très reconnaissant pour tout le travail qu'ils ont accompli pendant toutes ces années. Je suis éternellement reconnaissant envers tous les membres de cette équipe, envers tout le monde chez Mercedes et tous nos partenaires, ainsi que tous ces incroyables fans. Je peux vous voir tour après tour lorsque j'arrive. Il n'y a pas de meilleur sentiment que de finir en tête ici."

"C'est tellement difficile, je pense pour tout le monde. Ce qui est important, c'est la façon dont on continue à se relever, et il faut continuer à aller plus loin, même quand on a l'impression d'être au fond du trou. Je veux dire qu'entre 2021 et aujourd'hui, il y a eu des jours où je n'ai pas eu l'impression d'être assez bon, ou que je n'allais pas revenir là où je suis aujourd'hui."

Deuxième victoire consécutive pour Mercedes

Une semaine seulement après la victoire de George Russell en Autriche, marquant le premier succès de Mercedes depuis le Grand Prix du Brésil en 2022, le constructeur allemand enchaîne une seconde victoire consécutive cette saison. Selon Toto Wolff, directeur de l'équipe, les Flèches d'argent sont désormais capables de se battre pour d'autres succès cette année mais il estime que les championnats pilotes et constructeurs ne sont pas à leur portée.

"Je n'aurais pas imaginé il y a cinq courses de gagner deux courses de suite. Celle-ci avec une performance honnête, on était les plus rapides pendant pas mal de temps dans la course. C'est génial. C'est comme ça que l'histoire devait se finir entre lui [Hamilton] et Mercedes."

"Maintenant, on a une voiture qui est capable de gagner. Je suis sûr que l'on aura beaucoup de moment de plaisir. Mais le Grand Prix ici était peut-être le moment le plus important de l'année. [Pour le championnat] Je pense que c'est trop tard. Si l'on regarde la probabilité mathématique, il n'y a pas de grandes chances mais peut-être que l'on pourra gagner encore beaucoup de Grand Prix cette année. Ça, c'est le plus important."