Verstappen : "Je pensais qu'on allait finir cinquième ou sixième"

Après avoir pris l'avantage sur Lando Norris au départ, Max Verstappen a vu son rythme de course complètement dégringoler au bout de quelques tours. Deuxième à l'arrivée, le Champion du monde en titre semble s'estimer heureux de ce podium au vu des performances de sa RB20.

"Nous n'avions pas le rythme aujourd'hui", a expliqué Verstappen après la course. "Je n'ai fait que ralentir au moment où ça comptait le plus au début, ça n'annonçait rien de bon. À un moment donné, je me suis demandé si on allait finir cinquième ou sixième."

Néanmoins, malgré ce manque de rythme apparent des Red Bull sur un tracé qui était censé leur convenir, la stratégie de course des Champions du monde a limité la casse. Que ce soit le bon timing des arrêts au stand ou le pari de chausser des pneus durs en fin de course, l'équipe autrichienne a eu bon sur toute la ligne selon Verstappen.

"Mais on a pris les bonnes décisions", a expliqué le Néerlandais. "Quand on est passé des pneus slicks aux pneus intermédiaires et des pneus intermédiaires aux pneus slicks, je pense que c'était à chaque fois le bon tour. Et à la fin, la décision de l'équipe d'utiliser le pneu dur au lieu du tendre m'a vraiment aidé. Mais on a terminé deuxièmes aujourd'hui, donc cela aurait pu être bien pire, mais on prend toujours les bonnes décisions. On est toujours sur le podium et j'en suis bien sûr très heureux."

VIDÉO - La pluie sème la folie à Silverstone

"Quand il a commencé à pleuvoir pour la première fois, [mon rythme] était déjà en train de dégringoler, je luttais pour [trouver de] l'adhérence, donc je ne voulais pas prendre trop de risques. Et j'ai vu les gars devant moi, ils étaient vraiment à fond. J'ai donc essayé de m'accrocher, de ne pas sortir de la piste, ce qui n'est pas évident. Mais à un moment donné, ça a vraiment commencé à poser problème et il était évident qu'il fallait mettre les inter."

"Ensuite, il fallait faire durer le pneu le plus longtemps possible et soudain, le soleil est apparu et la piste a commencé à sécher rapidement. On se sent toujours à l'aise sur le pneu inter, mais à un moment donné, il faut prendre le risque de passer au pneu slick et heureusement, tout s'est bien passé."