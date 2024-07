Course - Hamilton dompte les éléments et gagne trois ans après !

Pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, ce sont les fans anglais qui doivent être ravis puisque nous avons une triplette britannique aux trois premières places de la grille. George Russell a décroché la pole position hier en qualifications, il est suivi par son coéquipier Lewis Hamilton et Lando Norris, troisième, talonné par Max Verstappen.

Du côté français, les visages sont plus ternes puisque les deux Alpine partiront du fond de grille. Rappelons que Pierre Gasly a écopé d'une cinquantaine de places de pénalités pour avoir changé plusieurs éléments sur sa voiture et partira 19e. Esteban Ocon a vécu une qualification plus que compliquée et se retrouve 18e. Charles Leclerc, en difficulté depuis Monaco, n'a pas réussi à trouver le chemin du top 10 et partira 11e. Sergio Pérez, à l'origine 19e, s'élancera de la voie des stands après avoir changé son moteur.

Côté météo, événement typique de Silverstone, la pluie et le soleil s'échangent la place au-dessus du circuit. Un casse-tête pour les équipes et les pilotes, qui ont finalement quasiment tous opté pour la gomme medium, à l'exception d'Esteban Ocon et Zhou Guanyu qui ont chaussé les pneus tendres, alors que Pérez est lui en durs.

Russell conserve sa pole, Verstappen est 3e

VIDÉO - Gasly abandonne d'entrée à Silverstone

Avant même le début de la course, Pierre Gasly doit abandonner à cause d'un problème de boîte de vitesses. Au départ, Russell garde l'avantage sur son coéquipier alors que Verstappen attaque Norris et prend directement le dessus sur le Britannique, il est troisième. Bon départ des Ferrari, Carlos Sainz a pu dépasser Nico Hülkenberg qui a perdu trois positions, Leclerc pointe lui maintenant à la huitième place. Au troisième tour, les deux Mercedes s'éloignent en tête, Russell est maintenant à plus d'une seconde de son coéquipier, lui-même à une seconde et demie de Verstappen. Dans le milieu de grille, Alexander Albon s'est accroché avec Lance Stroll et a endommagé son aileron.

Au septième tour, Leclerc met la pression sur Lance Stroll pour le gain de la septième place. Les écarts se figent entre les cinq premiers, alors que la pluie est annoncée dans une dizaine de tours. Pérez entame sa remontée, parti dernier depuis les stands, il est maintenant 16e. Après une dizaine de tours dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, les pilotes sont en gestion. Russell est toujours à 1,5 seconde de Hamilton qui lui maintient Verstappen à 3 secondes, suivi des deux McLaren qui pointent à une seconde du Champion du monde en titre.

Zhou est le premier à rentrer au stand au 13e tour et troque ses pneus tendres pour des pneus à flancs blancs, alors que Charles Leclerc prend l'ascendant sur Stroll et vient se caler à quatre secondes de son coéquipier. Au 15e tour, Lando Norris est revenu au contact de Verstappen et reprend sa troisième place grâce au DRS dans le virage 15 et creuse déjà l'écart avec le pilote Red Bull. Quelques tours plus tard, c'est Oscar Piastri qui dépasse à son tour Verstappen, alors que des gouttes commencent à tomber sur le tracé de Silverstone.

McLaren VS Mercedes, Norris prend la tête

VIDÉO - La pluie sème la folie à Silverstone

Au 18e tour, Lewis Hamilton a augmenté son rythme et attaque son coéquipier. Il prend la tête du Grand Prix alors que la piste est de plus en plus trempée. Les deux Mercedes partent finalement à la faute et c'est Norris qui en profite pour prendre la deuxième place à Russell, puis la première place à Hamilton et file en tête de la course. Derrière, les Mercedes bataillent également avec Piastri qui s'intercale entre les deux Flèches d'argent. Pérez, Ocon, Zhou et Leclerc chaussent les intermédiaires alors que la pluie diminue. Au 23e tour, les pilotes en gommes vertes sont à plus de 15 secondes du reste du peloton.

Au 27e tour, Piastri est revenu sur son coéquipier et se montre de plus en plus pressant. C'est à ce moment que la pluie redouble, toute la grille se rue dans les stands et chausse les intermédiaires, seul Piastri reste en piste, en tête du Grand Prix. Il rentre un tour plus tard et ressort finalement en sixième position. Après cette vague d'arrêts, le top 5 se compose de Norris en tête à plus de trois secondes, suivi de Hamilton, Verstappen, Russell et Sainz cinquième.

Dans le fond de la grille, Charles Leclerc est 16e à 50 secondes de Valtteri Bottas, 15e, après un mauvais choix stratégique de Ferrari. En troisième position, Verstappen est en grande difficulté sur sa gomme intermédiaire.

Russell abandonne à domicile !

Au 34e tour, le poleman George Russell rentre au stand, il doit abandonner à cause d'un problème de pompe à eau. À ce stade de la course, Norris est toujours premier, suivi de Hamilton, Verstappen, Sainz et Piastri pour les cinq premiers. Hülkenberg, Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda et Albon complètent le top 10.

Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Hamilton et Verstappen rentrent au stand pour chausser des slicks. Les pilotes ont opté pour les pneus tendres, sauf le Néerlandais qui ressort en gommes dures. Un tour plus tard, Norris s'engage dans la voie des stands et troque ses intermédiaires pour des gommes rouges. Un mauvais arrêt chez McLaren permet à Hamilton de reprendre la tête de la course. Il reste 12 tours.

À 10 tours de la fin, Verstappen fond sur Norris, le pilote britannique est deuxième à 2,4 secondes du leader Hamilton. Au 47e tour, le Néerlandais revient à moins d'une seconde du pilote McLaren et le dépasse finalement grâce au DRS. Le Champion du monde s'attaque maintenant à sa prochaine cible : Lewis Hamilton, qui se trouve à 3 secondes.

Les efforts de Verstappen ne suffiront pas et c'est Lewis Hamilton qui remporte finalement sa course à domicile. Le septuple Champion du monde gagne une nouvelle fois le Grand Prix de Grande-Bretagne, sa neuvième victoire sur le circuit anglais. Il devancent Max Verstappen, deuxième et Lando Norris, troisième. Piastri, Sainz, Hülkenberg, Stroll, Alonso, Albon et Tsunoda concluent le top 10 de cette course à Silverstone.

VIDÉO - Un fin de course incroyable à Silverstone

Grand Prix de Grande-Bretagne 2024 de F1