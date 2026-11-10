Formule 1 GP de São Paulo

Laurent Mekies : Le sort de Liam Lawson ne dépend pas de moi

Le directeur de Red Bull affirme que Racing Bulls prendra sa propre décision concernant son line-up de pilotes pour la saison 2027.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publié: 10 nov. 2026, 07:51

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Photo de : Clive Mason - Getty Images

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, affirme qu'il appartient à Racing Bulls de décider si l'équipe souhaite conserver Liam Lawson ou promouvoir Nikola Tsolov dans un baquet de titulaire pour la saison 2027 de Formule 1.

Rookie cette saison, Arvid Lindblad devrait disputer une deuxième campagne en F1 l'année prochaine. En revanche, l'identité de son futur coéquipier reste incertaine. Le prétendant au titre en Formule 2, Nikola Tsolov, était considéré comme le favori pour décrocher ce baquet, mais ses performances ont décliné après avoir remporté six victoires lors de la première moitié de la saison, notamment en raison de qualifications parfois insuffisantes.

Dans le même temps, Liam Lawson a inscrit 89 points cette saison, soit plus du double de n'importe quel autre pilote du milieu de grille. Il n'a pas été battu par son coéquipier Lindblad à la régulière, ni en qualifications ni en course, lors des cinq derniers Grands Prix. Il a également récolté pas moins de 30 points sur cette période, contre 26 pour George Russell.

Dans les conditions météorologiques délicates du Grand Prix de São Paulo, le Néo-Zélandais a de nouveau terminé septième, avec 36 secondes d'avance sur le deuxième meilleur représentant du milieu de grille, Nico Hülkenberg.

Interrogé sur son analyse de la situation et sur la possibilité pour Red Bull de justifier une décision de Racing Bulls visant à écarter un pilote affichant un tel niveau de performance, Mekies a répondu : "Ce sont autant de questions auxquelles Racing Bulls devra répondre une fois sa décision prise. Il y a donc beaucoup de suppositions. La décision concernant les pilotes de Racing Bulls appartient à Racing Bulls."

"Certes, nous avons un programme de jeunes pilotes commun, mais nous sommes dans une situation particulière : lorsque les meilleurs éléments émergent de Racing Bulls, nous avons évidemment la possibilité de les promouvoir chez Red Bull Racing, comme nous l'avons fait avec Max [Verstappen] et Isack [Hadjar]. Mais tout ce qui concerne leur parcours en Formule 1 au sein de Racing Bulls relève de leur responsabilité."

Liam Lawson devant Isack Hadjar

Photo de: Srinivasa Krishnan

"Concernant Liam, je ne peux que le féliciter pour ce nouveau week-end très solide. Il a d'abord réalisé une excellente série de performances. Il a fait du très bon travail avec nous lors des trois courses auxquelles il a dû participer, avec un contraste incroyable par rapport à son expérience ici un an auparavant, en début de saison."

"Et depuis son retour chez Racing Bulls, nous avons tous pu constater qu'il avait encore franchi un cap en piste. Ce qu'il a montré ce week-end illustre parfaitement le niveau de performance qu'il affiche désormais."

Le directeur de Racing Bulls, Alan Permane, a laissé entendre qu'il souhaitait conserver Lawson. Par le passé, les anciens dirigeants de Red Bull en F1, Christian Horner et Helmut Marko, auraient eu leur mot à dire dans ce type de décision. Mais tous deux ont désormais quitté l'écurie.

Mekies assure donc que la situation a changé : "Vous savez, il y a une différence entre donner son avis et devoir prendre une décision. Ce n'est pas à moi de trancher."

Relancé sur sa véritable opinion concernant ce dossier, le Français a répondu avec le sourire : "Je viens de passer trois minutes à essayer d'expliquer qu'il s'agissait d'une décision de Racing Bulls. Je ne vais pas donner publiquement mon avis pour que cela devienne une décision de Red Bull Racing. Non, non, c'est une décision de Racing Bulls. Ils disposent de toutes les données et possèdent une grande expérience."

"Alan est un excellent élément, il comprend la course mieux que la plupart des gens. Il est probablement normal que ces personnes prennent leur temps, car du point de vue de Red Bull, il n'y a aucune raison de se précipiter."

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