Lawson "très heureux" de sa première course 2024 avec VCARB

Liam Lawson ne pouvait pas marquer son retour en F1 d'une meilleure manière qu'avec sa performance au Grand Prix des États-Unis. Le week-end à Austin n'avait pas très bien commencé pour le remplaçant de Daniel Ricciardo, après une course sprint un peu compliquée. Qualifié 15e, il a terminé en 16e position.

Toutefois, le Néo-Zélandais s'est bien rattrapé. Il a notamment marqué les esprits avec un très beau tour en Q1 qui est venu titiller celui de Max Verstappen et sa Red Bull. Un tour qualifié de "sensationnel" par Helmut Marko, conseiller de l'équipe autrichienne, chez qui Lawson semble avoir marqué des points.

D'autant plus que Sergio Pérez a une nouvelle fois vécu un rendez-vous décevant. Le Mexicain n'a pas fait mieux qu'un huitième temps lors des qualifications de la course principale, finalement effacé pour dépassement des limites de piste, avant de terminer le Grand Prix en septième position à plus de 30 secondes du top 5.

Dimanche, Lawson a dû s'élancer de la dernière position sur la grille, après avoir amassé 60 places de pénalité pour avoir changé plusieurs éléments mécaniques sur sa monoplace. Néanmoins, c'est en 14e place que le pilote de 22 ans est sorti du premier tour, profitant du chaos du départ.

"Oui, le premier tour était bon", a expliqué Lawson à la suite du Grand Prix. "Il y a évidemment eu un peu de grabuge au virage 1 et j'étais bien placé pour le contourner. Et ensuite, les pneus durs ont été vraiment très bons pour nous. Donc oui, la voiture a fait un grand pas en avant par rapport à hier, ce qui est plutôt positif."

Le pilote VCARB a passé le drapeau à damier en neuvième position, inscrivant ainsi deux points pour son premier Grand Prix depuis 2023, à la suite d'une course parfaitement exécutée. Les évolutions apportées par l'équipe italienne semblent avoir fonctionné au vu du rythme affiché par les deux VCARB01, bien que Yuki Tsunoda ait terminé 14e après avoir commis quelques erreurs, frustré de s'être fait undercuter par son coéquipier.

"C'est difficile de faire [un tel pas en avant] pendant un week-end", a ajouté Lawson. "D'une semaine à l'autre, c'est difficile de progresser comme ça et je pense que nous l'avons fait grâce à la façon dont les gars ont travaillé sur la voiture, donc je suis très heureux."

Liam Lawson félicité par Christian Horner, directeur de Red Bull, après la course. Photo de: Red Bull Content Pool

Interrogé sur l'importance de ce résultat pour son retour dans la discipline, notamment en vue de la lutte pour le baquet Red Bull, le Néo-Zélandais a répondu : "C'est évidemment important et c'est aussi ce que je suis venu faire ici. J'ai une chance de rester en Formule 1 et je sais que ces courses sont très importantes. C'est exactement ce pourquoi je suis là. Nous avons encore cinq courses importantes à disputer, alors concentrons-nous là-dessus."

Du rififi avec Alonso

La course sprint de Lawson avait été marqué par son altercation avec Fernando Alonso. Après une passe d'arme entre les deux, l'Espagnol avait traité le jeune homme de 22 ans "d'idiot" et l'avait pris à part après l'épreuve pour le prévenir qu'il allait "le faire chier" pendant le reste du week-end. Chose promise chose due puisque, pendant la Q1, Alonso a solennellement dépassé Lawson à la sortie des stands alors que ce dernier s'élançait pour son tour de préparation.

Les deux pilotes ont remis ça en début de course principale, avec un peu moins d'entrain cette fois-ci. "Il a été sympa aujourd'hui", a déclaré Lawson en riant, revenant sur sa bataille avec Alonso. "Je m'attendais à ce qu'il se batte un peu plus avec moi, mais c'était bien. Je pense que c'était intelligent de notre part à tous les deux [de ne pas pousser la lutte trop loin] à ce moment de la course qui était très tôt, et les pneus fonctionnaient bien pour nous à ce moment-là."

"Il est très expérimenté, bien plus que moi, et il est évident qu'il est le genre de gars dont je peux apprendre beaucoup. Je me souviens qu'enfant, je le regardais à la télévision quand je faisais du karting et c'est évidemment quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et pour ce qu'il a fait en Formule 1."

Tout comme Franco Colapinto, Lawson roulait pour la première fois sur le circuit d'Austin ce week-end, la première des quatre manches en terres américaines. Heureux que le Grand Prix des États-Unis soit derrière lui, qu'il considérait comme le rendez-vous le plus dur de la fin de saison, le Néo-Zélandais est conscient que l'enchaînement des cinq prochaines courses sera un vrai challenge pour celui qui n'avait pas roulé depuis presque qu'un an.

"Il y a pas mal de circuits que je n'ai jamais fait auparavant et qui vont être difficiles", a-t-il reconnu. "Des circuits compliqués physiquement aussi, des week-ends de sprint comme celui-ci, donc ça va être un vrai défi. Je pense que ce week-end était potentiellement le plus difficile, donc il est important de l'avoir mis de côté et d'être en bonne position avec la voiture [pour le reste de la saison]."

Propos recueillis par Mark Mann-Bryans