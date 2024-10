Comment Lawson a impressionné dès son retour en F1

Si les six dernières courses de 2024 sont un moyen d'évaluer les candidats pour le baquet Red Bull de l'année prochaine aux côtés de Max Verstappen, alors Liam Lawson semble avoir fait bonne impression dès son retour dans la discipline.

Tout juste sorti de son rôle de pilote de réserve, Lawson a démarré son remplacement de Daniel Ricciardo chez VCARB en réalisant le troisième meilleur temps de la Q1 lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis. Un très beau tour, plus rapide que tous ceux réalisés par son coéquipier Yuki Tsunoda lors des trois séances, qui l'a surtout placé à trois dixièmes du leader Verstappen.

Lawson a abordé les qualifications de la course principale en sachant qu'il partirait du fond de la grille dimanche à cause d'une pénalité moteur. Il se remettait également d'un tour décevant en qualification sprint, qui l'avait empêché de se battre pour les points plus tôt ce samedi. La Q1 était donc sa seule chance de faire bonne impression. Cela semble être chose faite avec ce chrono qualifié de "sensationnel" par Helmut Marko.

"Tu as montré ce que tu avais à montrer", lui a indiqué son ingénieur de course à la radio après son tour en Q1. "C'est tout ce que je voulais faire", a répondu le pilote avec enthousiasme.

Liam Lawson à la bataille avec Fernando Alonso pendant le sprint . Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"C'était l'objectif, tirer le meilleur parti de la Q1 pour tout mettre bout à bout", a déclaré Lawson après les qualifications. "Et c'est ce que nous avons fait. C'est évidemment positif de passer d'hier [et du résultat de la sprint] à aujourd'hui".

"[La pénalité sur la grille] est d'autant plus frustrante que les performances de la voiture et le rythme étaient très bons en Q1. Évidemment, nous ne pouvons nous améliorer qu'à partir de là, c'est l'idée, donc il y avait beaucoup de points positifs pour la suite."

"Vendredi, je savais que la voiture était performante et que nous ne l'avions pas exploitée au maximum. J'ai fait une erreur en Q2, je suis sorti large et j'ai eu un tour un peu lent. Nous avons fait un pas en avant, nous avons fait quelques changements et c'est agréable quand vous mettez tout bout à bout. J'ai l'impression d'avoir accompli ce que j'avais prévu de faire en montant dans la voiture ce week-end. Maintenant, nous devons essayer de maîtriser l'aspect course."

Même s'il pense à ce qui aurait pu être une excellente position de départ avec une pointe de regret, Lawson se dit heureux de participer à nouveau à la compétition, après avoir observé les courses depuis la ligne de touche au cours des 12 derniers mois.

"C'était un bon sentiment, c'était agréable de revenir dans une course", a-t-il acquiescé. "En tant que pilote de réserve, je n'ai probablement pas réalisé à quel point les courses et la compétition allaient me manquer. J'ai participé à des championnats tous les ans depuis l'âge de sept ans, c'était donc un peu étrange et cela me manquait. C'était bien d'être de retour."

Avec Mark Mann-Bryans