Lawson retrouve Red Bull "sans tellement de pression"

À peine rentré de vacances, Liam Lawson a vu sa semaine prendre une tournure inattendue. Alors qu'il pensait préparer le Grand Prix des Pays-Bas avec Racing Bulls, le Néo-Zélandais a finalement été appelé pour remplacer Isack Hadjar chez Red Bull à Zandvoort, après la blessure du Français.

Un défi de taille pour Lawson, qui disposera d'une seule séance d'essais libres pour s'adapter à une monoplace qu'il connaît peu, dans le cadre d'un week-end sprint. Sans se mettre de pression, il compte profiter de cette occasion pour démontrer ce dont il est capable, alors qu'il retrouve l'équipe qui l'avait évincé au bout de deux courses seulement en 2025.

Jeudi devant la presse, Liam Lawson est revenu sur son remplacement de dernière minute, sa préparation express, son retour chez Red Bull et comment cette pige pourrait changer ses ambitions pour la suite.

Comment avez-vous appris votre remplacement ?

Lundi, donc je venais littéralement d'atterrir, je n'étais même pas encore sorti de l'avion. Je revenais de vacances et j'étais arrivé au Royaume-Uni pour ce qui devait être, à la base, une préparation avec VCARB. Alan [Permane] m'a appelé et m'a expliqué ce qui se passait. Donc, ma semaine a très rapidement changé. J'ai donc fait une journée de simulateur hier [mercredi].

Il y aura davantage de responsabilités et d'attention médiatique ce week-end. Comment gérez-vous cela ?

Ça va, honnêtement, à part le fait qu'il y a beaucoup plus de journalistes que d'habitude aujourd'hui. En dehors de ça, c'est assez normal. La chose la plus importante pour moi est de me préparer à piloter cette voiture. Il y a essentiellement quatre différences auxquelles je vais devoir m'adapter, mais c'est justement ce sur quoi je vais me concentrer cet après-midi.

Isack Hadjar (Red Bull) et Liam Lawson (Racing Bulls). Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Est-ce que cela vous fait repenser à ce deuxième baquet Red Bull ?

Honnêtement, c'est une très bonne saison jusqu'à présent, pour moi comme pour l'équipe [Racing Bulls]. Je n'ai donc pas vraiment pensé à tout ça. Et évidemment, avec un seul week-end, le plus important sera de m'adapter à cette voiture.

Donc, pour l'instant, je veux simplement essayer de tirer quelque chose de ce week-end et d'en tirer le maximum. C'est évidemment une formidable opportunité, mais en parallèle, j'ai aussi mon championnat sur lequel je me concentre.

Est-ce que cela vous semble très différent de votre première fois avec Red Bull ?

Oui, tout est vraiment différent, sincèrement. Pour moi, je débarque ce week-end dans une situation assez unique, où je dois maximiser un seul week-end. C'est très différent de piloter sa propre voiture et de faire partie de sa propre équipe.

Mais j'ai aussi disputé beaucoup de courses en Formule 1 depuis cette première expérience, donc j'ai énormément appris. J'aimerais essayer d'utiliser tout ce que j'ai appris ce week-end. Mais ce sera forcément intéressant. C'est un circuit difficile, la météo risque également d'être très particulière, donc on verra.

Vous avez évidemment eu une semaine très chargée. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail ce que vous avez fait, le travail que vous avez effectué et comment se sont déroulées les discussions avec Laurent Mekies et les autres dirigeants concernant ce qui est exactement attendu de vous ?

Il n'y a pas énormément de choses. Ce n'est finalement pas très différent des autres week-ends, parce que nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de temps. J'ai fait du simulateur hier, donc j'ai passé toute la journée à essayer d'apprendre autant que possible pour ce week-end. J'ai également pris mes marques dans la voiture mardi, avec les vérifications du baquet et tout ce qu'il fallait pour m'assurer que tout était confortable.

Et honnêtement, c'est à peu près tout. Ensuite, nous sommes simplement allés beaucoup plus dans le détail. Quand on a disputé beaucoup de courses et qu'on est à l'aise, tout devient un peu plus routinier. Mais cette semaine, nous avons davantage détaillé tout ce que je vais ressentir au volant et essayé de me préparer à ces différences.

Liam Lawson (Racing Bulls) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En plus de la gestion de l'énergie, vous avez une bonne compréhension de la manière d'extraire le maximum de performance de l'unité de puissance Red Bull-Ford. À quel point sera-t-il difficile de vous adapter à un nouveau châssis en plus de tout cela ?

Au moins, l'unité de puissance est la même, donc ça devrait, je l'espère, faciliter un peu les choses. Mais concernant la voiture elle-même, elles sont complètement différentes, donc ce sera forcément un défi.

Et c'est aussi la particularité d'un week-end sprint, avec une seule séance d'essais libres. Je sais que cela va représenter beaucoup de choses à assimiler et qu'au début, la voiture risque probablement de me sembler très étrangère. Mais oui, je suis sûr que ce sera assez difficile.

Avez-vous eu l'occasion de parler avec Max Verstappen cette semaine, notamment de certains détails de la voiture et de la transition entre Racing Bulls et Red Bull ? Et est-ce que cette situation comporte également un risque pour votre place chez Racing Bulls, où vous avez été à l'aise cette saison ?

Oui, évidemment, j'ai parlé avec Max. Je lui parle assez régulièrement, y compris par le passé, et je suis sûr que je regarderai beaucoup ce qu'il fera demain. J'ai également eu accès à ses données de simulateur comme référence.

Concernant le risque éventuel, je ne sais pas. C'est évidemment une situation assez particulière. Cette saison se passe très bien avec ma voiture, mais en même temps, je suis enthousiaste à l'idée de piloter quelque chose de différent ce week-end et, évidemment, de retrouver cette équipe, même si ce n'est que pour un week-end.

Il y a exactement trois ans, j'étais déjà à Zandvoort lorsque Daniel s'était blessé et que j'avais dû prendre sa place. Ce week-end là doit être numéro un parmi les week-ends les plus difficiles de ma carrière.

Si vous prenez en compte tous les éléments de ce défi, la voiture, le manque de préparation, la pluie potentielle, où situez-vous ce week-end parmi les plus difficiles de votre carrière ?

Sincèrement, j'ai connu des week-ends assez difficiles en Formule 1. Il y a exactement trois ans, j'étais déjà à Zandvoort lorsque Daniel Ricciardo s'était blessé et que j'avais dû prendre sa place. Celui-là doit être numéro un parmi les week-ends les plus difficiles de ma carrière, et j'espère que celui-ci ne sera pas plus compliqué.

Ce sera forcément délicat, mais je suis évidemment reconnaissant d'avoir déjà vécu ce genre d'expériences. Je pense qu'elles permettent justement de se préparer à une situation comme celle-ci.

Liam Lawson (Racing Bulls) Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Sentez-vous la pression à l'approche de ce week-end, sachant qu'il s'agit évidemment d'une occasion de continuer à progresser, ou est-ce plutôt excitant de savoir qu'il s'agit d'une situation à court terme qui vous permet de simplement en profiter ?

Je dirais que c'est plutôt ça, oui. Je ne ressens pas tellement de pression, mais c'est surtout excitant de recevoir une opportunité comme celle-ci. De mon côté, j'ai le sentiment d'avoir fait du bon travail cette année.

La saison a été solide et nous sommes bien placés au championnat. J'aimerais essayer de maximiser ce week-end et de maintenir cette régularité, même si c'est dans une voiture différente.

Vous aviez déclaré en Hongrie que vous vous attendiez à ce que des discussions sur votre avenir commencent autour de la trêve estivale. Ont-elles commencé ? Avez-vous reçu des indications concernant votre avenir ?

Je pense que ces discussions sont de toute façon constantes. Mais concernant une éventuelle clarification, non, pas encore.