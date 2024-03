Leclerc : Le rythme de Mercedes est "un peu surprenant"

Après des essais de pré-saison relativement discrets pour Mercedes, la première journée du Grand Prix de Bahreïn a vu l'écurie allemande sortir un peu du bois en signant les meilleurs temps des Essais Libres 2. Lewis Hamilton et George Russell se sont ainsi positionnés aux commandes, le septuple Champion du monde disposant presque de trois dixièmes d'avance sur l'Aston Martin de Fernando Alonso.

Bien entendu, à ce stade, la prudence est de mise car d'aucuns supposent que Red Bull ou Ferrari en gardent un peu plus sous le pied que Mercedes en attendant la première séance qui comptera, à savoir les qualifications de ce vendredi. Ceci étant dit, cela n'empêche pas la concurrence de faire part publiquement d'un certain étonnement quant à la performance affichée dès l'entame de week-end par les W15.

"Les sensations étaient bonnes, encore une fois sans grandes surprises, du moins de notre côté, donc c'est à nouveau une bonne chose", a ainsi déclaré le pilote Ferrari Charles Leclerc ce jeudi soir. "Pas de mauvaises surprises, pas de bonnes surprises non plus, exactement comme nous nous y attendions avec la voiture."

"En EL2, j'ai fait une petite erreur dans mon tour rapide, c'est un pneu pour un [seul] tour, donc c'était fini. Mais à part ça, tout dépend de demain maintenant, j'essaie de me concentrer pour progresser. Mercedes semble fort, ce qui est un peu surprenant, mais nous ne savons pas avec quelle quantité de carburant ils roulent. Je pense donc que nous aurons toutes les réponses demain."

Une réponse qui ne sera pas donnée au termes des qualifications, ce sera le rythme en course. De ce côté-là, les relais réalisés en fin d'EL2 ont plutôt pointé vers un avantage pour Red Bull même si Ferrari, Mercedes et Aston Martin ont montré des choses intéressantes. "Je m'attends à être avec les autres", ajoute Leclerc sur la forme des SF-24. "Le seul point d'interrogation est évidemment Red Bull, à quel point ils sont devant, mais pour ce qui est des autres, je serais surpris si nous n'étions pas dans le coup."

Carlos Sainz, l'équipier de Leclerc au sein de la Scuderia, reconnaît également que le rythme affiché du côté de Mercedes n'était pas attendu : "Cela montre qu'il ne faut jamais se fier aux essais, car les gens ont tendance à ne pas toujours montrer toutes leurs cartes. Il est clair que Mercedes sera dans la lutte, et que Red Bull a été bien plus rapide sur les longs relais que sur les courts, donc je m'attends à ce qu'ils soient également plus forts demain et dimanche [la course aura lieu samedi en réalité, ndlr]."

Amené à se pencher sur ce qui pourrait être amélioré d'ici les qualifications, l'Espagnol a évoqué un problème de frein qui l'a handicapé ce jeudi : "Tout d'abord, nous devons nous pencher sur les freins. Nous avons eu beaucoup de problèmes aujourd'hui, des problèmes avec les freins, le matériel et avec la constance des freins. Ça ne s'est jamais produit lors des essais [hivernaux], mais pour une raison ou une autre aujourd'hui, les EL1 et les EL2 ont été compromis."

"Et ensuite, il faut juste essayer d'affiner l'équilibre, en particulier pour les longs runs, où nous semblons être un peu plus agressifs du côté des pneus, et nous devons mettre en place un meilleur package pour les longs relais."

"C'était assez délicat en piste parce que c'était la journée la plus venteuse que nous ayons eue à Bahreïn jusqu'à présent. En EL1 et EL2, la voiture était donc un peu plus délicate à piloter que lors des essais, à cause du vent. Et nous avons vu beaucoup d'équipes très compétitives. Le peloton est encore très serré aujourd'hui, ce qui laisse présager un week-end intéressant."

Avec Adam Cooper

GALERIE - Les photos du GP de Bahreïn 2024 de F1

