Hamilton "choqué" de voir les Mercedes aux avant-postes en EL2

Lewis Hamilton a signé la référence des Essais Libres 2 du Grand Prix de Bahreïn, en devançant son équipier George Russell et devançant la concurrence, emmenée par l'Aston Martin de Fernando Alonso, à quasiment trois dixièmes. Le ton, chez Mercedes, est toutefois à la prudence après ces chronos toujours difficiles à lire, d'autant plus lors de la première journée d'une saison longue de 24 épreuves ; Red Bull demeure selon l'écurie toujours la structure à battre, notamment en rythme de course.

Pour autant, le septuple Champion du monde, interviewé à la sortie du cockpit d'une W15 que ses pilotes et ses ingénieurs affirment encore découvrir, a reconnu que voir Mercedes aux deux premiers rangs était "un choc". Voici ses propos complets.

D'après les feuilles de temps, la journée a été très positive. Avez-vous ressenti la même chose au volant ?

Oui, ça a été un vendredi fou [un jeudi en réalité, puisque la course est ce samedi, ndlr]. J'étais en retard ce matin. Les EL1 ont été surprenants, il y avait beaucoup, beaucoup de vent ce matin. C'était donc une séance très difficile, pour tout le monde je pense. La piste était tellement différente par rapport aux essais de la semaine dernière, mais oui, sinon, les sensations étaient bonnes, mais nous ne savions pas vraiment où nous en étions avec le pneu C2. Et puis dans cette séance, nous avons fait quelques améliorations sur la voiture. Je ne comprends pas, c'est un choc de nous voir là où nous sommes, mais on prend. Toutefois il ne faut pas s'emballer, il faut rester concentré, continuer à travailler sur les réglages. Et essayer d'en extraire plus. Je pense que le rythme sur les longs relais est loin d'égaler celui des Red Bull, par exemple, donc nous avons encore du travail à faire à ce niveau.

Vous vous sentez plus à l'aise ?

Je suis beaucoup plus heureux avec la voiture cette année, ma position de conduite est enfin plus reculée, je sens mieux la voiture à l'approche des virages. Mais il y a d'autres aspects qui ont été corrigés et améliorés. Et pour une fois, elle donne l'impression d'être une [voiture de] course, ce qui n'était pas le cas des deux dernières monoplaces. C'est donc une très bonne plateforme sur laquelle nous pouvons travailler. Nous devons juste rester concentrés et continuer à nous battre.

Vous savez ce qu'il faut travailler pour le rythme de course ?

Oui, mais je ne sais pas comment y parvenir avec une nouvelle voiture. En effet, avec une nouvelle voiture, vous avez de nouveaux outils, tout a été redessiné. Et donc tous les anciens chiffres et noms ont été complètement modifiés. Vous apprenez donc un tout nouveau vocabulaire lorsqu'il s'agit de régler la voiture. Nous avons testé certains d'entre eux, mais pas tous, car nous n'avons disposé que d'une journée et demie [pour chacun des pilotes lors des essais de pré-saison]. Il faut donc voir ce qu'il en est. J'espère que nous pourrons faire un pas en avant. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore comment y parvenir avec les changements de réglages sans affecter l'autre aspect des choses, comme le rythme sur le tour lancé, donc nous verrons.

Si Max est devant, il va se détacher comme il l'a fait ces deux dernières années.

Serez-vous dans le coup pour pour le podium ce week-end ?

Je pense que nous serons dans le coup. Il est un peu trop tôt pour le dire, mais je pense que nous sommes à peu près au même niveau que Ferrari, et peut-être Aston [Martin] et McLaren [en rythme de course]. Je ne sais pas exactement où nous nous situons par rapport à ces gars-là, mais nous sommes dans ces eaux-là. Ça va être serré, une belle bataille autour de nous. Si Max [Verstappen] est devant, il va se détacher comme il l'a fait ces deux dernières années.

Propos recueillis par Haydn Cobb