"Très frustré", Leclerc mise tout sur la lutte avec Mercedes

L'image a été l'un des moments marquants de ce dimanche à Interlagos : la sortie de piste, dès le tour de formation, de Charles Leclerc , dont la Ferrari s'est encastrée après un tête-à-queue dans les barrières de protection du virage 7, à la sortie de Ferradura.

Cet accident, qui a mis fin aux espoirs de voir le Monégasque, deuxième sur la grille, offrir une résistance à Max Verstappen avant même l'extinction des feux, a été provoquée par une défaillance de l'unité de puissance et du système hydraulique, dont l'origine se trouve du côté d'une commande électronique.

Lire aussi : Formule 1 Ferrari révèle pourquoi Leclerc s'est crashé dès le tour de formation

"J'ai pris le virage, j'ai d'abord perdu la direction assistée, puis le moteur s'est coupé pour des raisons de sécurité", a expliqué Leclerc. "Les roues arrière se sont alors bloquées, ce qui m'a fait partir en tête-à-queue."

"Je n'avais donc aucun contrôle sur la voiture. J'ai eu l'impression que c'était l'hydraulique. Mais en fin de compte, je ne pense pas que ce soit le problème, si j'en crois les ingénieurs. Nous savons de quoi il s'agit, mais je ne peux pas entrer dans les détails."

Le Monégasque a bien tenté de reprendre la piste, estimant que le seul problème visible était l'aileron avant cassé, toutefois le même souci électronique s'est répété : "J'ai redémarré la voiture. Il n'y a que l'aileron avant qui était endommagé. Mais à part ça, rien d'autre."

"J'ai redémarré, j'ai eu l'hydraulique pendant 15 secondes. Mais il s'est passé exactement la même chose. J'ai perdu l'hydraulique, puis le moteur s'est coupé. Il était évident que je ne pouvais plus continuer, car j'ai parcouru 20 mètres."

Charles Leclerc n'a pas vu le départ à São Paulo.

Leclerc n'a pas caché sa frustration à la radio, alors que la saison 2023 touche à sa fin et que ce nouvel épisode s'ajoute aux déconvenues vécues depuis un an et demi : "Peut-être que cela fait partie du moment, mais j'étais aussi très frustré", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur ses commentaires.

"Je suis contrarié parce qu'évidemment, surtout dans la deuxième partie de l'année, j'ai enfin trouvé de la confiance avec la voiture. Et puis vous commencez deuxième, vous sacrifiez tout un week-end pour la course du dimanche, vous faites six virages, et c'est fini."

"Je suis donc très frustré pour l'instant, mais je dois aller de l'avant et me concentrer sur les deux dernières courses, c'est la meilleure chose que je puisse faire en tant que pilote. Mais c'est bien sûr frustrant de perdre autant d'opportunités tout au long de la saison."

"[La deuxième place de Ferrari chez les constructeurs] est ma seule motivation pour la fin de l'année, car le reste n'est pas très excitant."

"J'espère simplement qu'après cette course, nous pourrons encore nous battre pour la deuxième place du championnat constructeurs . C'est ma seule motivation pour la fin de l'année, car le reste n'est pas très excitant."

São Paulo n'a pas vraiment permis de faire une grande différence dans cette lutte puisque Ferrari n'a inscrit que deux points de plus que Mercedes , dans un week-end où l'écurie allemande n'était pas à la fête. Les deux structures sont séparées de 20 points alors qu'il reste désormais 86 points à attribuer sur les deux derniers GP.

Leclerc d'ajouter : "Je préfère avoir beaucoup de problèmes dans une saison où je me bats pour ces positions que dans une saison où je me bats pour le championnat. Cela dit, je préférerais ne pas avoir ce genre de problèmes du tout."

Avec Adam Cooper