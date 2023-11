Norris : Attaquer Verstappen davantage "ne valait pas le risque"

Deuxième de l'épreuve sprint, Lando Norris a terminé à la même position à l'issue du Grand Prix de São Paulo. Le pilote McLaren, auteur du meilleur tour et également nommé "Pilote du Jour", a concédé huit secondes à Max Verstappen, vainqueur pour la 17e fois de l'année.

Norris a cependant eu l'occasion de se frotter au Néerlandais en début de course. Dans le huitième tour, à l'aide du DRS, le pilote McLaren s'est porté à la hauteur de son rival, sans toutefois réussir à la dépasser. Après cette tentative infructueuse, Verstappen a creusé l'écart et n'a plus été rejoint.

Bien que le #4 ait eu un rythme compétitif à Interlagos, il n'a pas surenchéri en se lançant à la poursuite de Verstappen, non seulement car la RB19 était plus performante que la MCL60 sur un rythme de course, mais également pour ne pas compromettre sa deuxième place. "L'opportunité de se battre contre Max n'allait durer que quelques tours. On n'allait pas trouver tout d'un coup le rythme dont on avait besoin pour lutter contre lui pendant toute une course", a-t-il expliqué.

"Fernando [Alonso] était derrière moi. On sait que particulièrement quand la dégradation est élevée, [les Aston Martin] peuvent avoir un très bon rythme de course. Hier, il n'avait pas d'air propre, mais aujourd'hui il allait avoir l'opportunité et être en position d'accomplir bien davantage. Je ne voulais pas compromettre ma propre course avec une tentative supplémentaire."

"En même temps, ma batterie était faiblement chargée, et si on surchauffe trop les pneus trop tôt, on peut le payer très cher. J'ai tenté et ça ne valait pas une deuxième tentative, même si j'aurais adoré. Je pense que j'aurais pu, ça ne valait simplement pas le risque et la conséquence potentielle d'être à la merci de Fernando et de ceux de derrière."

Les virages 10 et 12 du circuit d'Interlagos, ce dernier conditionnant la longue pleine charge jusqu'au premier virage, ont été les points faibles de McLaren ce week-end. Néanmoins, Norris est parvenu à rester dans le sillage de Verstappen dans ces portions au moment de porter son attaque : cela s'explique par la fraîcheur de ses pneumatiques mediums.

"On avait trop de difficultés au virage 10, au virage 12 ; c'est là que les Red Bull sont extrêmement compétitives et qu'on a eu des difficultés tout le week-end, à part quand on était en pneus neufs", a-t-il ajouté. "Je me disais que si j'avais une opportunité, ça allait être à ce moment-là. J'ai utilisé toute ma batterie et le DRS, avec quoi tu rattrapes très vite la voiture de devant."

"J'avais une bonne trajectoire dans les deux premiers virages, mais Max avait aussi beaucoup d'adhérence. Si ç'avait peut-être été plus tard dans le relais, sa trajectoire dans les deux premiers virages aurait été bien plus compromise, et il aurait perdu plus de temps. Mais parce que les pneus étaient vraiment neufs et fournissaient beaucoup d'adhérence, il est suffisamment bien sorti pour que je me porte seulement à côté de lui avant la zone de freinage du virage 4. Quelques mètres de plus, ç'aurait été merveilleux !"