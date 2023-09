Leclerc à 0"6 de Verstappen et battu par McLaren : "Ça fait mal"

Lors des deux précédentes séances de qualifications, Charles Leclerc a échoué à moins d'un dixième de la pole position, cette dernière revenant à chaque fois à son équipier chez Ferrari, Carlos Sainz. À Suzuka, le Monégasque a cette fois bien battu l'Espagnol mais se retrouve quatrième place à six dixièmes du meilleur temps signé par Max Verstappen.

Il faut dire que le Néerlandais n'a pas fait dans le détail sur un tracé où la Red Bull RB19 était attendue très forte, repoussant toute concurrence à une demi-seconde ou plus. Au sein de la Scuderia, il a été rapidement clair qu'espérer rivaliser serait un doux rêve ; toutefois, le fait d'être battu par les deux McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris, soudainement très performantes en début de tour, laisse un goût amer.

"Je ne sais pas encore les écarts mais ça fait mal, surtout avec la première position !" a déclaré Charles Leclerc à chaud au micro de Canal+. "J'ai l'impression d'avoir tout mis dans l'ordre très honnêtement, le tour était vraiment, vraiment bon. Après, voilà, tout le week-end on a compris que ça allait être difficile, surtout avec le secteur 1, je ne sais pas pour quelle raison : hier c'était seulement comparé à Max, et aujourd'hui les McLaren ont fait un énorme step dans le secteur 1, step que l'on n'a pas fait malheureusement. Du coup, on devait ensuite rattraper dans les secteurs 2 et 3 mais ce n'était pas suffisant pour être devant aujourd'hui.

Logiquement, en course, les MCL60 sont attendues parmi les principales rivales des SF-23 : "Je pense que les McLaren sont très rapides. Encore une fois, elles ont fait un énorme step dans le premier secteur depuis ce matin en FP3. Donc on s'attend à ce qu'elles soient très rapides aussi demain, surtout que leur simulation course n'était pas si mal."

Le top 5 des qualifications au GP du Japon